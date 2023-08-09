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Сотни пропавших без вести людей ищут в Тюменской области

9 августа 2023, 16:08
Фото: 1MI
В их числе те, кто пропал в прошлые годы.

Тюменские полицейские сообщили, что с начала года удалось найти более 1 200 пропавших тюменцев. В поисках помогают волонтеры и публикации в соцсетях, в СМИ. По статистике полиции, 90% пропавших в течение 10 дней.

«Кроме родственников, подать заявление о безвестном исчезновении может любой гражданин — сосед, знакомый, коллега», — сообщили 72.ру в УМВД по Тюменской области.

Стоит отметить, что ещё 356 человек продолжают искать. В их числе те, кто пропал ещё несколько лет назад.

Ранее «Наш город» отмечал, что родственники разыскивают тюменца Демченко Вячеслава, ему 26 лет. Молодой мужчина пропал в селе Суерка, Упоровского района 5 августа, его рост 169 сантиметров, мужчина нормального телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Мужчина был одет в синюю майку, темные джинсы и белые тапки.

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#Александр Мязин#Общество#Поиск человека#Поиск#Поиск очевидцев
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