Сотни пропавших без вести людей ищут в Тюменской области

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Тюменские полицейские сообщили, что с начала года удалось найти более 1 200 пропавших тюменцев. В поисках помогают волонтеры и публикации в соцсетях, в СМИ. По статистике полиции, 90% пропавших в течение 10 дней.
«Кроме родственников, подать заявление о безвестном исчезновении может любой гражданин — сосед, знакомый, коллега», — сообщили 72.ру в УМВД по Тюменской области.
Стоит отметить, что ещё 356 человек продолжают искать. В их числе те, кто пропал ещё несколько лет назад.
Ранее «Наш город» отмечал, что родственники разыскивают тюменца Демченко Вячеслава, ему 26 лет. Молодой мужчина пропал в селе Суерка, Упоровского района 5 августа, его рост 169 сантиметров, мужчина нормального телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Мужчина был одет в синюю майку, темные джинсы и белые тапки.