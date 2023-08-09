С топ-менеджеров тюменского банка требуют миллиарды рублей

Смягчающим обстоятельством послужило то, что Бранденбург согласилась сотрудничать со следствием. Она рассказала, как планировалось ограбление, как деньги вывозились и кто участвовал в сговоре. В своем последнем слове она сообщила, что из близких родственников у нее остался только сын студенческого возраста. В содеянном Бранденбург раскаивалась, она считает, что эти деньги ее уже наказали. После кражи мошенница боялась каждого стука в дверь и серьезно заболела. Отметим, что главный организатор ограбления Григорий Романюта до сих пор находится во всероссийском и международном розыске.