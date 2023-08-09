С топ-менеджеров тюменского банка требуют миллиарды рублей

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Бывшие топ-менеджеры банка СБРР Инесса Бранденбург и Григорий Романюта привлечены к субсидиарной ответственности. Корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала против них иск на 2,5 млрд рублей.
«Арбитражный суд Западно-Сибирского округа по заявлению государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций в части привлечения двух бывших председателей правления ООО „Сибирский банк реконструкции и развития“ Инессы Бранденбург и Григория Романюты к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер — 2,5 млрд рублей», — сообщает АСВ.
Двум злоумышленникам были выданы технические кредиты, а на деньги банка они приобрели неликвидные ценные бумаги и произвели иные действия по выводу активов.
Уголовное дело против Инессы Бранденбург и Григория Романюты возбудили ещё в 2018 году. Они ограбили отделение банка СБРР на 560 млн рублей, положив вместо денег канцелярские товары. Без сбережений остались сотни вкладчиков финансового учреждения, а Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации
Известно, что около 100 тысяч евро, которые были украдены из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, закопали в одном из парков Москвы у пруда. Деньги были в пакете, всего — тысяча купюр номиналом 100 евро. В январе 2023 года Инесса Бранденбург дала показания по громкому делу о хищении 560 млн рублей. Из них она получила 100 млн.
Женщину признали виновной по п. п. «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере.
Смягчающим обстоятельством послужило то, что Бранденбург согласилась сотрудничать со следствием. Она рассказала, как планировалось ограбление, как деньги вывозились и кто участвовал в сговоре. В своем последнем слове она сообщила, что из близких родственников у нее остался только сын студенческого возраста. В содеянном Бранденбург раскаивалась, она считает, что эти деньги ее уже наказали. После кражи мошенница боялась каждого стука в дверь и серьезно заболела. Отметим, что главный организатор ограбления Григорий Романюта до сих пор находится во всероссийском и международном розыске.
Бранденбург родилась в 1969 году в Иркутске. В 1991 она окончила местный институт народного хозяйства по специальности финансист. До 2000-х годов она работала в иркутских финансовых и лесопромышленных компаниях. В 2009 ее назначили управляющей филиала «Иркутский» ОАО Банка «Открытие».
Уже тогда местные СМИ писали о том, что женщина не чиста на руку. Предполагалось, что она помогала получить кредиты на крупные суммы, после чего помогала их списать, разумеется не без собственной выгоды.