«Разбились мои двое детей»: в ДТП с фурой на тюменской трассе погибли четыре человека

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В страшной аварии, которая произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, скончался предприниматель Сергей Бочаров из Каменска-Уральского. Мужчина возвращался с рыбалки, в машине он был вместе с двумя внуками 12 и 13 лет и 17-летней внучкой.
По данным издания E1.RU, KIA Sorento, на большой скорости влетела в стоящую на обочине фуру. После случившегося журналисты поговорили с коллегами бизнесмена из Свердловской области.
«Он занимался экспертизой безопасности подъемных сооружений, — рассказал коллега погибшего Игорь Черноскутов. — Он был с внуками на рыбалке в Тюменской области и возвращался домой. Мне позвонили гаишники с места аварии, они искали его родственников. Уже я сообщил его дочери. Я так понял, что с ним был еще один внук, но он остался на рыбалке», — сообщил знакомый Сергея Бочарова.
Две дочери предпринимателя потеряли в этой аварии своих детей. Одна из них живет в Каменске-Уральском, в машине погиб ее 12-летний сын.
«Разбились мои двое детей, папа и племянник. Мы сейчас в морге, перевозим детей, — сообщила Марина Бочарова.
Спасательные жилеты и рыба были разбросаны по дороге после ДТП. Коллеги погибшего водителя сообщили, что он много времени проводил с внуками и часто на природу.
После аварии от внедорожника почти ничего не осталось. Доминирующей версией причины ужасного ДТП, стало возможное состояние 63-летнего водителя легкового автомобиля. Он мог не заметить фуру из-за усталости. Авария произошла поздно вечером, причины происшествия ещё устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе в ночь с 8 на 9 августа произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, авария случилась в Ишимском районе на 315 километре автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным автоледи, управляющая «Форд Куга», выехала на встречную полосу. Иномарка влетела в «Понтиак». Здесь в салоне находились трое подростков: девушка 16 лет и двое парней 14 лет. Водитель «Понтиака» 57-летняя жительница Омской области скончалась на месте. В «Форде» ехала семейная пара из Новосибирска. 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в больницу. Более того, два дня назад две девочки 6 и 14 лет попали под машину Toyota Camry. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Ишиме. Водитель пояснил, что не заметил пешеходов, так как его ослепило солнце. Впоследствии 6-летняя девочка от полученных травм скончалась, медики не смогли её спасти. Известно, что автомобилем управлял 25-летний мужчина, все обстоятельства ДТП выясняются.