Работы в центре Тюмени завершились на 8 часов раньше намеченного срока

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
8 августа 21 из 22 домов водоснабжение было возобновлено в 21:40. Полностью завершены работы в 22:20. Напомним, по графику завершить работы планировалось к 6 утра 9 августа.
Чтобы сократить число отключений, мы объединили комплекс работ. Одновременно наши бригады трудились на 11 точках. Вывели из эксплуатации старый чугунный водовод, заменили 4 единцы запорной арматуры и переключили абонентов на новый трубопровод большего диаметра, выполненный из современных полимерных материалов. Ввели в эксплуатацию сети в районе дома 16 по улице Ялуторовской, переложенные по программе комплексного благоустройства дворов.
Благодарим слесарей, сварщиков, водителей и мастеров за слаженную и профессиональную работу.