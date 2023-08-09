Работы в центре Тюмени завершились на 8 часов раньше намеченного срока

Чтобы сократить число отключений, мы объединили комплекс работ. Одновременно наши бригады трудились на 11 точках. Вывели из эксплуатации старый чугунный водовод, заменили 4 единцы запорной арматуры и переключили абонентов на новый трубопровод большего диаметра, выполненный из современных полимерных материалов. Ввели в эксплуатацию сети в районе дома 16 по улице Ялуторовской, переложенные по программе комплексного благоустройства дворов.