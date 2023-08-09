После взрыва в Подмосковье военные заводы предложили эвакуировать в ХМАО и Тюмень

Савоськин напомнил, что передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели до 500 км, а это значит, что под ударом окажутся все военные объекты в центре России. Вполне возможно, что взрывы, подобные тому, что произошел сегодня на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, мы будем видеть чаще.