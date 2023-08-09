После взрыва в Подмосковье военные заводы предложили эвакуировать в ХМАО и Тюмень

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Военные заводы из центра России постепенно надо начинать эвакуировать в Тюменскую область и ХМАО, считает исполнительный директор Комитета гражданской безопасности Алексей Савоськин. Он напоминает, что НАТО уже сейчас готовы передать Украине дальнобойное оружие и будут не против его применения по военной инфраструктуре РФ.
Савоськин напомнил, что передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели до 500 км, а это значит, что под ударом окажутся все военные объекты в центре России. Вполне возможно, что взрывы, подобные тому, что произошел сегодня на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, мы будем видеть чаще.
«В Великую Отечественную войну эвакуация заводов была массовая, фактически начинали в чистом поле производить вооружение. Если сегодня начинать планово передислоцировать [предприятия], создавать в Сибири филиалы центральных заводов — это будет нормально с экономической точки зрения: тут увеличатся мощности, будут созданы рабочие места, больше налогов. Промышленность будет интегрирована в Сибирь, в частности в Тюмень и ХМАО, на Дальний Восток и так далее. Оружию НАТО будет сложно дотянуться», — заявил эксперт.
Если по основному предприятию будут нанесены удары, то работать на резервные площадки приедут инженеры, конструкторы, рабочие, и производство не остановится.
Савоськин напоминает, что в первую очередь за Урал должны быть эвакуированы предприятия, связанные с электроникой и ракетной техникой — это наиважнейшая цель для ВСУ. Передислоцировать также придется малые предприятия, которые перешли на «военные рельсы» и помогают Минобороны с вооружением. Правда, как отмечает эксперт, для них нужно возродить артели — объединения, как в ВОВ, занимающиеся помощью фронту.
При этом в самих городах — Тюмени и Ханты-Мансийске — открывать предприятия не стоит — лучше это делать в пригородах, деревнях, где есть необходимая инфраструктура для развертывания заводов.
«Земли в Сибири много», — подчеркнул Савоськин.
Добавив, что и дружественные для РФ рынки сбыта — Китай и Азиатские страны отсюда тоже ближе. В конце июля Muksun.fm писал, что крупные компании начинают эвакуировать свои производства в ХМАО из-за атак на Москву. Особую заинтересованность в переносе производств за Урал проявляют IT-компании.