nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Изображение материала

После взрыва в Подмосковье военные заводы предложили эвакуировать в ХМАО и Тюмень

9 августа 2023, 09:55
Фото: Мария Рудакова / 1MI
Высокотехнологичные предприятия могут стать главной целью неприятеля.
В первую очередь уехать должны предприятия, связанные с электроникой и ракетной техникой.

Военные заводы из центра России постепенно надо начинать эвакуировать в Тюменскую область и ХМАО, считает исполнительный директор Комитета гражданской безопасности Алексей Савоськин. Он напоминает, что НАТО уже сейчас готовы передать Украине дальнобойное оружие и будут не против его применения по военной инфраструктуре РФ.

Савоськин напомнил, что передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели до 500 км, а это значит, что под ударом окажутся все военные объекты в центре России. Вполне возможно, что взрывы, подобные тому, что произошел сегодня на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, мы будем видеть чаще.

«В Великую Отечественную войну эвакуация заводов была массовая, фактически начинали в чистом поле производить вооружение. Если сегодня начинать планово передислоцировать [предприятия], создавать в Сибири филиалы центральных заводов — это будет нормально с экономической точки зрения: тут увеличатся мощности, будут созданы рабочие места, больше налогов. Промышленность будет интегрирована в Сибирь, в частности в Тюмень и ХМАО, на Дальний Восток и так далее. Оружию НАТО будет сложно дотянуться», — заявил эксперт.

Если по основному предприятию будут нанесены удары, то работать на резервные площадки приедут инженеры, конструкторы, рабочие, и производство не остановится.

Уже второй случай в 2023 году: на тюменском предприятии СИБУРа скончался рабочий
Узнать подробнее

Савоськин напоминает, что в первую очередь за Урал должны быть эвакуированы предприятия, связанные с электроникой и ракетной техникой — это наиважнейшая цель для ВСУ. Передислоцировать также придется малые предприятия, которые перешли на «военные рельсы» и помогают Минобороны с вооружением. Правда, как отмечает эксперт, для них нужно возродить артели — объединения, как в ВОВ, занимающиеся помощью фронту.

При этом в самих городах — Тюмени и Ханты-Мансийске — открывать предприятия не стоит — лучше это делать в пригородах, деревнях, где есть необходимая инфраструктура для развертывания заводов.

«Земли в Сибири много», — подчеркнул Савоськин.

Добавив, что и дружественные для РФ рынки сбыта — Китай и Азиатские страны отсюда тоже ближе. В конце июля Muksun.fm писал, что крупные компании начинают эвакуировать свои производства в ХМАО из-за атак на Москву. Особую заинтересованность в переносе производств за Урал проявляют IT-компании.

Читайте также:
«Ограбление или цирк»: избитую и обворованную тюменку обвинили в присвоении 3 млн«Спрашивали про взрывчатку»: в «Тюменском деле» может появиться новый фигурант«Толковых ребят мобилизовали»: В Тюмени появился дефицит квартир с хорошим ремонтом
#Анна Громова#Технологии#Взрыв#Тюменская область
Подпишитесь
«Запретить электросамокаты?»: в ГИБДД встретились с руководством шерингов
Сегодня, 01:11
Тюменский треш-стример в прямом эфире оскорбил кавказские народы и матерей
Вчера, 07:56
«Толковых ребят мобилизовали»: В Тюмени появился дефицит квартир с хорошим ремонтом
Сегодня, 02:10
Как собрать грибы и не угодить в больницу: токсиколог и диетолог дали советы тюменцам
Сегодня, 01:00
В Тюменской области появятся госномера с новым кодом региона
Сегодня, 03:57