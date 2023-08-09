После смертельного ДТП под Ишимом один из пассажиров находится в реанимации

По сообщениям пресс-службы ГИБДД, автоледи, управляющая «Форд Куга», выехала на встречную полосу. Здесь иномарка влетела в «Понтиак». В результате ДТП водитель «Понтиака» скончалась на месте. А трое ее пассажиров — несовершеннолетние дети доставлены в больницу. Кроме того, водитель иномарки тоже пострадала.