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После смертельного ДТП под Ишимом один из пассажиров находится в реанимации

9 августа 2023, 08:40
Фото: ГИБДД Тюменской области
В аварии пострадали трое подростков.
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ДТП

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего накануне ночью. Как сообщал ранее «Nashgorod.ru» в ночь с 8 на 9 августа в Ишимском районе на 315 километре автодороги Тюмень-Омск произошла авария.

По сообщениям пресс-службы ГИБДД, автоледи, управляющая «Форд Куга», выехала на встречную полосу. Здесь иномарка влетела в «Понтиак». В результате ДТП водитель «Понтиака» скончалась на месте. А трое ее пассажиров — несовершеннолетние дети доставлены в больницу. Кроме того, водитель иномарки тоже пострадала.

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В пресс-службе департамента здравоохранения нашему изданию сообщили о состоянии пострадавших.

— Четыре человека были доставлены в областную больницу № 4 (Ишим). Из них один находится в отделении реанимации, где получает всю необходимую помощь, состояние тяжелое. Три пациента — в профильном отделении, состояние удовлетворительное, — рассказали в ведомстве.
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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало о том, что под Тюменью произошло ДТП, в котором очевидцам пришлось вытаскивать за ноги водителя загоревшегося авто. Водитель фуры, не заметив дорожного ограждения, врезался в него.

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