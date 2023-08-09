«Похоже, уснул»: появилась версия причины ДТП, унесшего жизни четырех тюменцев

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Доминирующей версией причины ужасного ДТП, произошедшего на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск 7 августа, стало состояние 63-летнего водителя легкового автомобиля.
«Похоже, он просто уснул за рулем», — сообщил «Нашему городу» источник в региональном ГИБДД.
Напомним, в аварии на тюменской трассе погибли четыре человека. Под фуру залетел легковой автомобиль Kia Sorento. В иномарке находились дед и трое несовершеннолетних внуков. Все они погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.
«По данному делу проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили порталу «Nashgorod.ru» в ГИБДД по Тюменской области.
В департаменте здравоохранения также подтвердили, что медики выехали на вызов и констатировали смерть погибших.
«В ДТП погибли 63-летний водитель. Вместе с ним в автомобиле ехали 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет — они тоже скончались на месте», — сообщили в ведомстве.