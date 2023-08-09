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Posted 9 августа 2023, 08:17

Published 9 августа 2023, 08:17

Modified 9 августа 2023, 08:19

Updated 9 августа 2023, 08:19

«Похоже, уснул»: появилась версия причины ДТП, унесшего жизни четырех тюменцев

9 августа 2023, 08:17

Появилась версия причины ужасного ДТП, унесшего жизни четырех тюменцев

Сюжет
ДТП
В ночной аварии погибли пожилой водитель и трое его внуков.

Доминирующей версией причины ужасного ДТП, произошедшего на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск 7 августа, стало состояние 63-летнего водителя легкового автомобиля.

«Похоже, он просто уснул за рулем», — сообщил «Нашему городу» источник в региональном ГИБДД.

Напомним, в аварии на тюменской трассе погибли четыре человека. Под фуру залетел легковой автомобиль Kia Sorento. В иномарке находились дед и трое несовершеннолетних внуков. Все они погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.

«По данному делу проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили порталу «Nashgorod.ru» в ГИБДД по Тюменской области.
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В департаменте здравоохранения также подтвердили, что медики выехали на вызов и констатировали смерть погибших.

«В ДТП погибли 63-летний водитель. Вместе с ним в автомобиле ехали 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет — они тоже скончались на месте», — сообщили в ведомстве.
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#ДТП
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