Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 9 августа

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В областной столице 9 августа будет тепло, но пасмурно. По данным сервиса «Яндекс.погода», утром в городе будет ясно. Однако к полудню небо затянет тучами, а ночью и вовсе обещают дождь. В течение дня температура прогреется до +26. Влажность воздуха составит 54%. Синоптики прогнозируют, что магнитное поле в Тюмени будет неустойчивое. Северный ветер придет со скоростью 3 м/с.
На севере Тюменской области — в Тобольске ранним утром будет стоять солнечная погода. К полудню небо в городе, как и в областной столице, затянет тучами. Здесь будет облачно, но прояснениями. В вечернее время и вовсе станет пасмурно. Температура воздуха прогреется до +26. Днем влажность воздуха составит 45%. А ночью этот показатель повысится до 68%. Магнитное поле здесь также не устойчивое. И холодный северный ветер придет в город со скоростью 3 м/с.
В Ялуторовске 9 августа будет +28. В городе малооблачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается. Влажность воздуха составит 33%. Северный ветер со скоростью 3 м/с придет сегодня и в этот город.
В соседнем Заводоуковске утром будет ясно. К полудню небо также затянет тучами. Синоптики прогнозируют, что завтра в эту часть региона придут дожди. Сегодня же здесь облачно, но тепло. Температура воздуха прогреется до + 28. Влажность воздуха составит 43%. Здесь тоже ожидается неустойчивое магнитное поле.
В Ишиме +26, малооблачно, но с прояснениями. Влажность воздуха 49%. Северный ветер придет в город со скоростью1,9 м/с. Ночью температура опустится до +19 и будет пасмурно.