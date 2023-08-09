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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 9 августа

9 августа 2023, 02:28
Фото: Антон Засимов / 1MI
В областной столице пройдут дожди.

В Тюмени 9 августа ночью пройдут дожди

Тюменцев ожидает неустойчивое магнитное поле и холодный ветер.
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Тюмень

В областной столице 9 августа будет тепло, но пасмурно. По данным сервиса «Яндекс.погода», утром в городе будет ясно. Однако к полудню небо затянет тучами, а ночью и вовсе обещают дождь. В течение дня температура прогреется до +26. Влажность воздуха составит 54%. Синоптики прогнозируют, что магнитное поле в Тюмени будет неустойчивое. Северный ветер придет со скоростью 3 м/с.

На севере Тюменской области — в Тобольске ранним утром будет стоять солнечная погода. К полудню небо в городе, как и в областной столице, затянет тучами. Здесь будет облачно, но прояснениями. В вечернее время и вовсе станет пасмурно. Температура воздуха прогреется до +26. Днем влажность воздуха составит 45%. А ночью этот показатель повысится до 68%. Магнитное поле здесь также не устойчивое. И холодный северный ветер придет в город со скоростью 3 м/с.

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В Ялуторовске 9 августа будет +28. В городе малооблачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается. Влажность воздуха составит 33%. Северный ветер со скоростью 3 м/с придет сегодня и в этот город.

В соседнем Заводоуковске утром будет ясно. К полудню небо также затянет тучами. Синоптики прогнозируют, что завтра в эту часть региона придут дожди. Сегодня же здесь облачно, но тепло. Температура воздуха прогреется до + 28. Влажность воздуха составит 43%. Здесь тоже ожидается неустойчивое магнитное поле.

В Ишиме +26, малооблачно, но с прояснениями. Влажность воздуха 49%. Северный ветер придет в город со скоростью1,9 м/с. Ночью температура опустится до +19 и будет пасмурно.

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