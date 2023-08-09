Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 9 августа

На севере Тюменской области — в Тобольске ранним утром будет стоять солнечная погода. К полудню небо в городе, как и в областной столице, затянет тучами. Здесь будет облачно, но прояснениями. В вечернее время и вовсе станет пасмурно. Температура воздуха прогреется до +26. Днем влажность воздуха составит 45%. А ночью этот показатель повысится до 68%. Магнитное поле здесь также не устойчивое. И холодный северный ветер придет в город со скоростью 3 м/с.