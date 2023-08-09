По данным Банка ДОМ. РФ, базовыми ипотечными заемщиками становятся семьи с детьми

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
С начала текущего года примерно половину выданных Банком ДОМ.РФ ипотек получили семьи с детьми. Объём кредитования превысил 65 млрд рублей.
Сообщается, что с помощью банковских программ, в том числе участвующих в программе государственной поддержки, свыше 11 500 семей улучшили свои жилищные условия.
В 48% случаев кредит на покупку жилья брали семьи с одним ребёнком, 41% — семьи с двумя детьми, семьи с тремя и более детьми составили 11%.
«Спрос на ипотеку со стороны заемщиков с детьми с начала года вырос практически на четверть по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это связано с расширением условий „Семейной ипотеки“, а также с использованием таких мер господдержки, как материнский капитал, выплаты многодетным семьям и др. Ожидаем усиления данной тенденции благодаря реализации обсуждаемых на государственном уровне адресных инициатив», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Аналитики сообщают, что лидируют по жилищным кредитам для семей с детьми Москва (19,6 млрд рублей), Московская область (8,5 млрд), Петербург (4,8 млрд), Краснодарский край (4,4 млрд рублей), Тюменская область (2,4 млрд рублей).
В регионах-лидерах также Приморский край (2,2 млрд рублей), Самарская (2 млрд рублей) и Новосибирская (почти 2 млрд рублей) области, Республика Татарстан (1,7 млрд рублей), Ростовская (1,6 млрд рублей) область.
Чаще всего заемщики с детьми пользовались «Семейной ипотекой» — 54% случаев. По «Льготной ипотеке на новостройки» жилищные кредиты оформили 14% заемщиков, 12% — воспользовались предложением для ИТ-специалистов. На стандартную программу покупки готового жилья пришлось 11,5%, строящегося без господдержки — около 5%.
Напомним: в Банке ДОМ.РФ ставки на семейную ипотеку начинаются от 4,6%. По льготной ипотеке — от 6,6%. IT-специалисты могут брать жилищные кредиты со ставкой от 3,7%. Ставки на стандартную рыночную ипотеку стартуют от 8,99%.