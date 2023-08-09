Огромная пробка парализовала главные трассы Тюмени

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В областной столице к 18:30 ощущаются серьёзные затруднения на Объездной дороге, Московском тракте и Мельникайте.
Пробка в этом районе растянулась на 5 километров, машины стоят на выезде из города.
«На улице Закалужской стоит машина на обочине, скорость потока совсем небольшая», — отметил читатель «Нашего города».
Серьёзные затруднения и на Червишевском тракте. В час пик в городе произошло только четыре аварии, обычно фиксируется до 8 ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал о крупных пробках в Тюмени 5 августа. На Салаирском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор. Движение было затруднено по Червишевскомй тракту — от Федюнинского до Престольной.