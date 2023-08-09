Огромная пробка парализовала главные трассы Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал о крупных пробках в Тюмени 5 августа. На Салаирском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор. Движение было затруднено по Червишевскомй тракту — от Федюнинского до Престольной.