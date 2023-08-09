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Огромная пробка парализовала главные трассы Тюмени

9 августа 2023, 13:44
Фото: 1MI
Машины стоят на выезде из города.

В областной столице к 18:30 ощущаются серьёзные затруднения на Объездной дороге, Московском тракте и Мельникайте.

Пробка в этом районе растянулась на 5 километров, машины стоят на выезде из города.

«На улице Закалужской стоит машина на обочине, скорость потока совсем небольшая», — отметил читатель «Нашего города».

Серьёзные затруднения и на Червишевском тракте. В час пик в городе произошло только четыре аварии, обычно фиксируется до 8 ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал о крупных пробках в Тюмени 5 августа. На Салаирском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор. Движение было затруднено по Червишевскомй тракту — от Федюнинского до Престольной.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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