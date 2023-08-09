На тюменской трассе неизвестный сбил лося

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в начале лета лось гонялся за автомобилями. Водителям удалось избежать столкновения с животным. Зверь пытался снести дорожный знак. К счастью, никто не пострадал.