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Published Сегодня, 09:58

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На тюменской трассе неизвестный сбил лося

9 августа 2023, 09:58
Фото: Артёма Кочнева / ВК ЧС Тюмень
Водитель с места происшествия скрылся.
Сюжет
ДТП

Около полуночи 8 августа на Червишевском тракте произошло ДТП, в котором сбили животное. Очевидцы в сообществе ВК сообщили, что неизвестные сбили лося.

— Ночью ехал в 23:30 уже лежал, полицейские стояли возле него осматривали, — сообщили автомобилисты.
— А я в 9-00 ехал — не было. Видимо, уже забрали, — поделился наблюдениями второй тюменец.
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Как сообщили в ГИБДД Тюменской области порталу «Nashgorod.ru», животное сбил неизвестный. Водитель скрылся с места ДТП.

— Неустановленный автомобиль сбил животное — лося. Зарегистрировано ДТП в 23:19 на 189-м километре Тюмень — Курган. Машина с места ДТП скрылась. Сотрудники ГИБДД произвели все замеры на месте аварии. Ведется розыск водителя, — отметили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в начале лета лось гонялся за автомобилями. Водителям удалось избежать столкновения с животным. Зверь пытался снести дорожный знак. К счастью, никто не пострадал.

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