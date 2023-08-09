На тюменской трассе неизвестный сбил лося

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Около полуночи 8 августа на Червишевском тракте произошло ДТП, в котором сбили животное. Очевидцы в сообществе ВК сообщили, что неизвестные сбили лося.
— Ночью ехал в 23:30 уже лежал, полицейские стояли возле него осматривали, — сообщили автомобилисты.
— А я в 9-00 ехал — не было. Видимо, уже забрали, — поделился наблюдениями второй тюменец.
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области порталу «Nashgorod.ru», животное сбил неизвестный. Водитель скрылся с места ДТП.
— Неустановленный автомобиль сбил животное — лося. Зарегистрировано ДТП в 23:19 на 189-м километре Тюмень — Курган. Машина с места ДТП скрылась. Сотрудники ГИБДД произвели все замеры на месте аварии. Ведется розыск водителя, — отметили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в начале лета лось гонялся за автомобилями. Водителям удалось избежать столкновения с животным. Зверь пытался снести дорожный знак. К счастью, никто не пострадал.