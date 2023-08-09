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На тюменской трассе автоледи устроила смертельное ДТП, выехав на встречку

9 августа 2023, 02:51
В аварии пострадало трое подростков.
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ДТП

На тюменской трассе в ночь с 8 на 9 августа произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, авария случилась в Ишимском районе на 315 километре автодороги Тюмень-Омск.

По предварительным данным автоледи, управляющая «Форд Куга», выехала на встречную полосу. Иномарка влетела в «Понтиак». Здесь в салоне находились трое подростков: девушка 16 лет и двое парней 14 лет. Водитель «Понтиака» 57-летний житель Омской области скончался на месте.

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На сайте ГИБДД Тюменской области появились кадры с места события. В ведомстве ответили, что автоледи, выехавшая на встречную полосу, доставлена в больницу.

— В «Форде» ехала семейная пара из Новосибирска. 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в больницу. На месте ДТП работают наряды ДПС, движение не ограничено, обстоятельства происшествия выясняются, — прокомментировали в полиции.
Видео: ГИБДД Тюменской области
Видео: ГИБДД Тюменской области
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#Анастасия Ильина#ДТП#Авария#Видео
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