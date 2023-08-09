На тюменской трассе автоледи устроила смертельное ДТП, выехав на встречку

По предварительным данным автоледи, управляющая «Форд Куга», выехала на встречную полосу. Иномарка влетела в «Понтиак». Здесь в салоне находились трое подростков: девушка 16 лет и двое парней 14 лет. Водитель «Понтиака» 57-летний житель Омской области скончался на месте.