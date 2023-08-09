Конфликт строителей: застройщик перекопал вход в офис тюменской компании

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Тюменский застройщик «Инко и К» перекопал вход к офису конкурента. Об этом сообщил коммерческий директор «Паритет Девелопмент» Андрей Васильков. Теперь сотрудникам организации очень сложно пройти к офису.
«У нас новый эпик. Теперь нам перекопали подход к офису. Нам уже не страшно, а смешно», — сообщил URA.RU Васильков.
Представители организации «Инко и К» отметили, что о противостоянии застройщиков речи не идёт. К ним обратились с жалобой на дефекты и строители их сейчас устраняют. Сроки и регламент работ будут соблюдены.
18 июля «Наш город» сообщал, что неизвестные разбили ступеньки на крыльце отбойными молотками у офиса «Паритет Девелопмент». Собственником помещения является физическое лицо, его арендовали. Сейчас ступеньки отремонтировали.