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Как собрать грибы и не угодить в больницу: токсиколог и диетолог дали советы тюменцам

9 августа 2023, 01:00
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В корзину могут угодить ядовитые грибы, которые маскируются под съедобные

Правилами сбора и приготовления грибов поделились специалисты с тюменцами

Даже съедобные грибы могут содержать опасные токсины.
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Тюмень

Сезон «тихой охоты» стартовал, и уже появились первые негативные последствия. В отделение трансфузиологии ОКБ No 1 с тяжелыми отравлениями грибами только в июле поступили восемь человек, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Собрали, пожарили, поели. Итог — все госпитализированы с острым гепатитом, а трое из них — с крайне тяжелым поражением печени», — рассказала заведующий отделением трансфузиологии ОКБ No1, врач-трансфузиолог Ирина Чайковская.

Врачи подчеркивают, что между съедобными и несъедобными грибами есть большая группа условно съедобных грибов, которые освобождаются от своих токсинов при многократном вываривании и вылеживании. Однако плохо знакомым с грибной средой тюменцам врачи рекомендуют отказаться от сбора грибов совсем.

Если не соблюдать осторожность при употреблении грибов, они могут стать источником проблем для здоровьяЕсли не соблюдать осторожность при употреблении грибов, они могут стать источником проблем для здоровья
Если не соблюдать осторожность при употреблении грибов, они могут стать источником проблем для здоровья
Фото: Береговая Юлия / 1MI

Грибы — «маскировщики» в тюменских лесах

  • Белая поганка — самый популярный ядовитый гриб, который неопытные грибники часто путают с сыроежками. У белой поганки центр шляпки темнее, чем края, а на ножке, как фартук, висит бледное кольцо.
  • Говорушки или «ядовитые лисички» — эти грибы привлекают медно-красный цветом. Говорушки также можно распознать по полой тонкой ножке и ровным краям шляпки. При том, что настоящие лисички — желтовато-белые и с бахромой на краях.
  • Желчный (сатанинский) гриб — это поганка, маскирующаяся под белый гриб. Их отличие в том, что у желчного гриба темная или немного красноватая сетка по ножке, а вкус выражен горечью. Место среза у поганки сразу начинает розоветь.
  • Перечный гриб — это ядовитый аналог маховиков и маслят. Его можно распознать по бурой шляпке, красноватым порам и перечно-жгучему запаху.
  • Ложные опята легко спутать с настоящими. У них только два отличия: у настоящих опят есть пленочная белая юбочка под шляпкой и приятный грибной запах. Ложные опята отличаются неприятным землистым или плесневым запахом и ярким коричневым цветом.
Начало августа самое подходящее время для сбора грибов в лесуНачало августа самое подходящее время для сбора грибов в лесу
Начало августа самое подходящее время для сбора грибов в лесу
Фото: Алексей Логинов / 1MI

Стоит ли рисковать?

Специалисты подчеркивают, что даже съедобные грибы, выросшие в экологически-неблагоприятных местах, могут накапливать в себе ядовитые токсины. Ядовитыми становятся и переросший грибы, выросшие в лесах и на полянах.

«Людям, для которых грибы не являются повседневной пищей, которые не являются заядлыми грибниками — хотя и они тоже травятся, брать грибы в лесу не советую, — рассказал редакции „Наш город“ диетолог Михаил Гинцбург. — Условно съедобные грибы точно не стоит трогать».

Диетолог подчеркнул, что энергетическая ценность грибов сильно преувеличена в питании россиян: в них немного белка, они не отличаются особой сытостью.

«Грибы отчасти интересные своими волокнами — хитины. С этой точки зрения о грибах пишут неплохо, как о продуктах, способствующих долголетию. Надо брать грибы, которые продаются в магазинах. Шампиньоны, например, или китайские грибы — шиитаке, вешенки. То, что выращено на специальных фермах», — советует специалист.
Самое безопасное место сбора грибов - магазин, считают врачиСамое безопасное место сбора грибов - магазин, считают врачи
Самое безопасное место сбора грибов - магазин, считают врачи
Фото: Ксения Кобалия / 1MI

Токсиколог Александр Эдигер добавляет, если произошло отравление какими-либо грибами, нужно сразу же вызывать скорую. По его словам, после отравления проступает холодный пот, появляется тошнота, сильное головокружение. У человека начинает путаться сознание.

«Важно промыть желудок три раза: для человека средней комплекции весом 60 кг, необходимо выпить одномоментно 1-1,5 литра кипяченой или подсоленной воды. Эту процедуру следует провести трижды, а затем обязательно обратиться в больницу, чтобы убедиться в отсутствии яда», — советует врач.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области продолжают выносить ведрами, коробками и вывозить целыми багажниками грибы из леса.

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#Анна Громова#Грибы#Общество#Тюмень#Тюменская область
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