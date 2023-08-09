Как собрать грибы и не угодить в больницу: токсиколог и диетолог дали советы тюменцам

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Сезон «тихой охоты» стартовал, и уже появились первые негативные последствия. В отделение трансфузиологии ОКБ No 1 с тяжелыми отравлениями грибами только в июле поступили восемь человек, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Собрали, пожарили, поели. Итог — все госпитализированы с острым гепатитом, а трое из них — с крайне тяжелым поражением печени», — рассказала заведующий отделением трансфузиологии ОКБ No1, врач-трансфузиолог Ирина Чайковская.
Врачи подчеркивают, что между съедобными и несъедобными грибами есть большая группа условно съедобных грибов, которые освобождаются от своих токсинов при многократном вываривании и вылеживании. Однако плохо знакомым с грибной средой тюменцам врачи рекомендуют отказаться от сбора грибов совсем.
Специалисты подчеркивают, что даже съедобные грибы, выросшие в экологически-неблагоприятных местах, могут накапливать в себе ядовитые токсины. Ядовитыми становятся и переросший грибы, выросшие в лесах и на полянах.
«Людям, для которых грибы не являются повседневной пищей, которые не являются заядлыми грибниками — хотя и они тоже травятся, брать грибы в лесу не советую, — рассказал редакции „Наш город“ диетолог Михаил Гинцбург. — Условно съедобные грибы точно не стоит трогать».
Диетолог подчеркнул, что энергетическая ценность грибов сильно преувеличена в питании россиян: в них немного белка, они не отличаются особой сытостью.
«Грибы отчасти интересные своими волокнами — хитины. С этой точки зрения о грибах пишут неплохо, как о продуктах, способствующих долголетию. Надо брать грибы, которые продаются в магазинах. Шампиньоны, например, или китайские грибы — шиитаке, вешенки. То, что выращено на специальных фермах», — советует специалист.
Токсиколог Александр Эдигер добавляет, если произошло отравление какими-либо грибами, нужно сразу же вызывать скорую. По его словам, после отравления проступает холодный пот, появляется тошнота, сильное головокружение. У человека начинает путаться сознание.
«Важно промыть желудок три раза: для человека средней комплекции весом 60 кг, необходимо выпить одномоментно 1-1,5 литра кипяченой или подсоленной воды. Эту процедуру следует провести трижды, а затем обязательно обратиться в больницу, чтобы убедиться в отсутствии яда», — советует врач.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области продолжают выносить ведрами, коробками и вывозить целыми багажниками грибы из леса.