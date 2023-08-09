Как собрать грибы и не угодить в больницу: токсиколог и диетолог дали советы тюменцам

Врачи подчеркивают, что между съедобными и несъедобными грибами есть большая группа условно съедобных грибов, которые освобождаются от своих токсинов при многократном вываривании и вылеживании. Однако плохо знакомым с грибной средой тюменцам врачи рекомендуют отказаться от сбора грибов совсем.