Итоги дня Тюмени: вывоз военных заводов, сгорели два автобуса, новые автономера

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Из центра России их постепенно надо начинать эвакуировать в Тюменскую область и ХМАО, считает эксперт Алексей Савоськин.
Он напомнил, что передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели до 500 км.
«Если сегодня начинать планово передислоцировать [предприятия], создавать в Сибири филиалы центральных заводов — это будет нормально с экономической точки зрения», — заявил эксперт.
На резервные площадки смогут переехать инженеры, конструкторы, рабочие, и производство не остановится.
Девятого августа появились сразу два сообщения о возгорании в автобусах Тюмени. Загорелись транспортные средства на улице Республики №55. Огонь удалось потушить ещё до приезда пожарных расчётов.
Еще одно происшествие произошло на остановке Циолковского. Горела маршрутка № 65, здесь полностью выгорела кабина общественного транспорта.
Бывшие топ-менеджеры банка СБРР Инесса Бранденбург и Григорий Романюта привлечены к субсидиарной ответственности. Корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала против них иск на 2,5 млрд рублей.
В иске отмечается, что двум злоумышленникам были выданы технические кредиты, а на деньги банка они приобрели неликвидные активы. Дело в отношении Инессы Бранденбург и Григория Романюты возбудили ещё в 2018 году. Известно, что около 100 тысяч евро, которые были украдены из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, закопали в одном из парков Москвы у пруда. Они были в пакете, всего — тысяча купюр номиналом 100 евро. расследование дела ускорилось в январе 2023 года, когда Инесса Бранденбург дала показания по громкому делу о хищении 560 млн рублей. Из них она получила только 100 млн.
На суде смягчающим обстоятельством послужило то, что тюменка согласилась сотрудничать с силовиками. Она дала показания, раскрыла схему планирования ограбления и способ вывода денег.
Их планируют ввести в оборот в следующем году.
В 2024 году в Тюменской области появятся автомобильные номера с новым госномером. Об этом рассказали в областной ГИБДД. В ведомстве отметили, что до конца текущего года номеров с кодом региона 72 должно хватить. Предварительно, в следующем году планируется выдавать номера с кодом 172.