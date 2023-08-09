Итоги дня Тюмени: вывоз военных заводов, сгорели два автобуса, новые автономера

В иске отмечается, что двум злоумышленникам были выданы технические кредиты, а на деньги банка они приобрели неликвидные активы. Дело в отношении Инессы Бранденбург и Григория Романюты возбудили ещё в 2018 году. Известно, что около 100 тысяч евро, которые были украдены из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, закопали в одном из парков Москвы у пруда. Они были в пакете, всего — тысяча купюр номиналом 100 евро. расследование дела ускорилось в январе 2023 года, когда Инесса Бранденбург дала показания по громкому делу о хищении 560 млн рублей. Из них она получила только 100 млн.