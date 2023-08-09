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Итоги дня Тюмени: вывоз военных заводов, сгорели два автобуса, новые автономера

9 августа 2023, 18:22
Фото: 1MI
Дайджест событий за 9 августа в Тюменской области.
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Итоги

Военные заводы предложено вывезти в Тюмень из-за взрыва в Подмосковье

Из центра России их постепенно надо начинать эвакуировать в Тюменскую область и ХМАО, считает эксперт Алексей Савоськин.

Он напомнил, что передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели до 500 км.

«Если сегодня начинать планово передислоцировать [предприятия], создавать в Сибири филиалы центральных заводов — это будет нормально с экономической точки зрения», — заявил эксперт.

На резервные площадки смогут переехать инженеры, конструкторы, рабочие, и производство не остановится.

Сразу два маршрутных автобуса сгорели в центре Тюмени

Девятого августа появились сразу два сообщения о возгорании в автобусах Тюмени. Загорелись транспортные средства на улице Республики №55. Огонь удалось потушить ещё до приезда пожарных расчётов.

Еще одно происшествие произошло на остановке Циолковского. Горела маршрутка № 65, здесь полностью выгорела кабина общественного транспорта.

С топ-менеджеров тюменского банка требуют миллиарды рублей

Бывшие топ-менеджеры банка СБРР Инесса Бранденбург и Григорий Романюта привлечены к субсидиарной ответственности. Корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала против них иск на 2,5 млрд рублей.

В иске отмечается, что двум злоумышленникам были выданы технические кредиты, а на деньги банка они приобрели неликвидные активы. Дело в отношении Инессы Бранденбург и Григория Романюты возбудили ещё в 2018 году. Известно, что около 100 тысяч евро, которые были украдены из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, закопали в одном из парков Москвы у пруда. Они были в пакете, всего — тысяча купюр номиналом 100 евро. расследование дела ускорилось в январе 2023 года, когда Инесса Бранденбург дала показания по громкому делу о хищении 560 млн рублей. Из них она получила только 100 млн.

На суде смягчающим обстоятельством послужило то, что тюменка согласилась сотрудничать с силовиками. Она дала показания, раскрыла схему планирования ограбления и способ вывода денег.

В Тюменской области появятся госномера с новым кодом региона

Их планируют ввести в оборот в следующем году.

В 2024 году в Тюменской области появятся автомобильные номера с новым госномером. Об этом рассказали в областной ГИБДД. В ведомстве отметили, что до конца текущего года номеров с кодом региона 72 должно хватить. Предварительно, в следующем году планируется выдавать номера с кодом 172.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Итоги
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