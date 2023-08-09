Депутаты присоединились к Всероссийскому фестивалю «Книжные маяки России»

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Торжественное открытие и пленарное заседание библиотечно-издательского фестиваля состоялось в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. В числе гостей — депутаты Тюменской городской Думы Елена Бойко, Андрей Голоус и Дмитрий Елагин.
Фестивальное движение «Книжные маяки России» объединяет писателей, поэтов, издателей, читателей, журналистов, блогеров для воплощения общей цели: создать условия, при которых россияне будут читать не менее 12 книг в год. Книжная экспедиция следует по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток с остановками в 14 городах, где будут проходить однодневные фестивали, направленные на популяризацию чтения. Как отметил основатель фестиваля, член правления Российского книжного союза Денис Котов, литература, образовательные проекты, люди, организации — своего рода маяки в океане современного инфошума. «Тюменская областная научная библиотека — пример такого маяка. Мы хотим соединить подобные объекты в одну систему, чтобы люди, которые ищут смыслы, нашли книги, которые им в этом помогут», — сказал он.
Тюмень — читающий город, уверена депутат Елена Бойко. Вопросы популяризации чтения и формирования высокотехнологичной библиотечной среды ежегодно рассматривают члены постоянной комиссии по социальному развитию, которую она возглавляет.
— Тюменцы — активные пользователи библиотек. В 2022 году зарегистрировано около 1,8 миллиона посещений. Наши библиотеки следуют современным тенденциям, активно используют новые форматы популяризации чтения, предоставляют услуги в электронном виде. Всего за минувший год услугами библиотек воспользовались свыше 112 тысяч горожан, — отметила Елена Бойко.
Депутат Андрей Голоус считает, что повышению интереса к книжной культуре способствует открытие в Тюмени библиотек нового формата — модельных. Помимо читального зала они включают площадки для творчества и общения.
— Такие форматы всегда интересны детям, молодежи. Уверен, что юные тюменцы идут в библиотеку с радостью. Книга — это всегда встреча с чем-то новым, с интересными героями, которые впоследствии могут стать жизненным примером для ребят, — поделился Андрей Вячеславович.
Вместе с развитием библиотечной сети фестивали и мероприятия способствуют достижению одной цели — вовлечению всех неравнодушных в мир знаний и искусства, убежден депутат Дмитрий Елагин.
— Мы рады приветствовать «Книжные маяки России» в нашем городе. Уверен, что общение тюменцев с известными авторами, писателями, журналистами будет плодотворным и оставит массу приятных впечатлений, — сказал Дмитрий Николаевич.
Следующей остановкой книжного поезда станет Омск.