Депутаты присоединились к Всероссийскому фестивалю «Книжные маяки России»

Фестивальное движение «Книжные маяки России» объединяет писателей, поэтов, издателей, читателей, журналистов, блогеров для воплощения общей цели: создать условия, при которых россияне будут читать не менее 12 книг в год. Книжная экспедиция следует по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток с остановками в 14 городах, где будут проходить однодневные фестивали, направленные на популяризацию чтения. Как отметил основатель фестиваля, член правления Российского книжного союза Денис Котов, литература, образовательные проекты, люди, организации — своего рода маяки в океане современного инфошума. «Тюменская областная научная библиотека — пример такого маяка. Мы хотим соединить подобные объекты в одну систему, чтобы люди, которые ищут смыслы, нашли книги, которые им в этом помогут», — сказал он.