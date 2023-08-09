Денис Сафин подчеркивает: Забота о сотрудниках — на первом месте

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Объем инвестиций на ближайшие пять лет оценивается примерно в 100 миллиардов рублей. Главной целью этой инвестиционной программы, по словам генерального директора управляющей компании Дениса Сафина, является поддержка сотрудников. Об этом пишет aif.ru.
«„Уральская Сталь» — это прежде всего, люди — отмечает Денис Сафин, — мы это знаем и ценим. Именно поэтому забота о благополучии работников и членов их семей — один из основных приоритетов, который мы определили при выработке стратегии развития комбината».
С начала текущего года было проведено второе повышение зарплаты для сотрудников. При этом распределение средств организовано так, чтобы наибольшую прибавку получили работники с наименьшим доходом. Для некоторых специализированных областей повышение составило до 22%. Кроме того, на предприятии действуют и другие виды поощрения сотрудников, включая увеличение окладов по наиболее сложным направлениям работы и компенсацию затрат на питание.
«Наша цель на ближайшие несколько лет — сделать так, чтоб людям на комбинате было комфортно работать, а в городе — жить. Нет ни одной семьи в Новотроицке, которая не была бы связана с комбинатом. Поэтому вместе с руководством города и региона мы будем вкладывать ресурсы в развитие комфортной и современной городской среды, чтобы люди хотели здесь оставаться и видели возможности для самореализации», — отметил Денис Сафин.
По инициативе руководства компании начнет работать агентство развития Новотроицка, которое будет осуществлять проекты по улучшению окружающей среды, предоставлению качественных социальных услуг и поддержке бизнеса.
Помимо внутренних инициатив компания ежегодно проводит конкурс «Хорошие дела», победители имеют возможность получить гранты на реализацию своих полезных идей.