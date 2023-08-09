Денис Сафин подчеркивает: Забота о сотрудниках — на первом месте

«Наша цель на ближайшие несколько лет — сделать так, чтоб людям на комбинате было комфортно работать, а в городе — жить. Нет ни одной семьи в Новотроицке, которая не была бы связана с комбинатом. Поэтому вместе с руководством города и региона мы будем вкладывать ресурсы в развитие комфортной и современной городской среды, чтобы люди хотели здесь оставаться и видели возможности для самореализации», — отметил Денис Сафин.