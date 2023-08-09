Более 2,5 тысяч тюменцев официально зарегистрированы в статусе безработного

В Тюменской области зарегистрировано свыше 2 500 безработных. Это на 1 600 человек меньше, чем в аналогичный период 2022 года и на 800 с начала этого года, сообщает пресс-службу губернатора региона.

По данным дептруда Тюменской области, с начала 2023 года через службы занятости устроились на новую работу порядка 24 тысяч жителей региона. «По сравнению с другими регионами уровень напряженности на рынке труда в Тюменской области ниже средних показателей как по Уральскому федеральному округу, так и по России в целом. В 2023 году в региональную службу занятости населения обратились почти 32 тысячи 500 жителей Тюменской области, 24 тысячи из них нашли работу либо трудоустроены», — пояснил руководитель ведомства Александр Сидоров. Сейчас в банке вакансий размещено более 25 тысяч предложений от тюменских работодателей. Почти половина из них — в производственных отраслях региональной экономики, предпринимательстве и сфере услуг. Тюменцы смогут встать на учет по безработице через приложение Узнать подробнее