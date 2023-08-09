Более 2,5 тысяч тюменцев официально зарегистрированы в статусе безработного

Posted 9 августа, 11:01
Published 9 августа, 11:01
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
По данным дептруда Тюменской области, с начала 2023 года через службы занятости устроились на новую работу порядка 24 тысяч жителей региона.
«По сравнению с другими регионами уровень напряженности на рынке труда в Тюменской области ниже средних показателей как по Уральскому федеральному округу, так и по России в целом. В 2023 году в региональную службу занятости населения обратились почти 32 тысячи 500 жителей Тюменской области, 24 тысячи из них нашли работу либо трудоустроены», — пояснил руководитель ведомства Александр Сидоров.
Сейчас в банке вакансий размещено более 25 тысяч предложений от тюменских работодателей. Почти половина из них — в производственных отраслях региональной экономики, предпринимательстве и сфере услуг.