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Безрукий пассажир автобуса в Тюмени угрожал убить нерусских

9 августа 2023, 13:27
Фото: 1MI
Несколько тюменцев покинули транспортное средство, чтобы не связываться с ним.
Сюжет
Тюмень

Стали известны подробности конфликта неадекватного тюменца и пассажиров маршрута №25. Мужчина угрожал набить морды «нерусским» и лез в драку. В ходе потасовки он столкнулся с несколькими пассажирами, но пострадавших удалось избежать. На следующей остановке он вышел, кондуктор пригрозила ему полицией. Об инциденте знают в ТПАТП № 1.

«Кондуктор пригрозила полицией, но мужчина вышел из автобуса», — сообщили «Нашему городу» представители ТПАТП № 1.
«Даже при наличии очень бурной и развитой фантазии не смогла представить то, как этот мистер собирался бить морды, если у него нет рук», — отметила тюменка Светлана П.

В УМВД по Тюменской области отметили, что к ним сообщений о драке с пьяным мужчиной не поступало.

В начале августа «Наш город» отмечал, что в Ялуторовске задержали водителя в состоянии опьянения. В отделе полиции он разозлился, и два раза пнул одного из них.

Сразу два автобуса загорелись в центре Тюмени
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#Тюмень#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Автобусы
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