Безрукий пассажир автобуса в Тюмени угрожал убить нерусских

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Стали известны подробности конфликта неадекватного тюменца и пассажиров маршрута №25. Мужчина угрожал набить морды «нерусским» и лез в драку. В ходе потасовки он столкнулся с несколькими пассажирами, но пострадавших удалось избежать. На следующей остановке он вышел, кондуктор пригрозила ему полицией. Об инциденте знают в ТПАТП № 1.
«Кондуктор пригрозила полицией, но мужчина вышел из автобуса», — сообщили «Нашему городу» представители ТПАТП № 1.
«Даже при наличии очень бурной и развитой фантазии не смогла представить то, как этот мистер собирался бить морды, если у него нет рук», — отметила тюменка Светлана П.
В УМВД по Тюменской области отметили, что к ним сообщений о драке с пьяным мужчиной не поступало.
В начале августа «Наш город» отмечал, что в Ялуторовске задержали водителя в состоянии опьянения. В отделе полиции он разозлился, и два раза пнул одного из них.