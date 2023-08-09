Безрукий пассажир автобуса в Тюмени угрожал убить нерусских

Стали известны подробности конфликта неадекватного тюменца и пассажиров маршрута №25. Мужчина угрожал набить морды «нерусским» и лез в драку. В ходе потасовки он столкнулся с несколькими пассажирами, но пострадавших удалось избежать. На следующей остановке он вышел, кондуктор пригрозила ему полицией. Об инциденте знают в ТПАТП № 1.