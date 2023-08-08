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В зоне СВО погиб 42-летний стрелок-зенитчик из Тюменской области

8 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
У военного остались мать, сын и дочь.
Сюжет
Тюмень
Фото: Администрация Ханты-Мансийского района

42-летний житель Тюменской области Александр Кравченко погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания.

Похороны военного прошли 29 июля с воинскими почестями в поселке Сибирском (Югра). Здесь у него живут родные — мать, сестра и сын. Дочь военного живет в Хабаровском крае.

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Ханты-Мансийского района, Александр Кравченко родился в Сибирском, жил в Аромашевском районе, там же окончил школу. В специальной военной операции участие принимал участие с апреля 2023 года, после прохождения военной подготовки служил стрелком-зенитчиком зенитно-ракетной батареи. 18 октября ему могло исполниться 43 года.

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин и коллектив администрации муниципалитета заверили, что семье Александра будут оказаны все меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 34-летний житель Тюмени Игорь Никифоров. О смерти военного сообщил в социальных сетях его брат.

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#Валентина Бурнашева#СВО#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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