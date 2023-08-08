В зоне СВО погиб 42-летний стрелок-зенитчик из Тюменской области

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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42-летний житель Тюменской области Александр Кравченко погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания.
Похороны военного прошли 29 июля с воинскими почестями в поселке Сибирском (Югра). Здесь у него живут родные — мать, сестра и сын. Дочь военного живет в Хабаровском крае.
Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Ханты-Мансийского района, Александр Кравченко родился в Сибирском, жил в Аромашевском районе, там же окончил школу. В специальной военной операции участие принимал участие с апреля 2023 года, после прохождения военной подготовки служил стрелком-зенитчиком зенитно-ракетной батареи. 18 октября ему могло исполниться 43 года.
Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин и коллектив администрации муниципалитета заверили, что семье Александра будут оказаны все меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 34-летний житель Тюмени Игорь Никифоров. О смерти военного сообщил в социальных сетях его брат.