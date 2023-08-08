В зоне СВО погиб 42-летний стрелок-зенитчик из Тюменской области

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Ханты-Мансийского района, Александр Кравченко родился в Сибирском, жил в Аромашевском районе, там же окончил школу. В специальной военной операции участие принимал участие с апреля 2023 года, после прохождения военной подготовки служил стрелком-зенитчиком зенитно-ракетной батареи. 18 октября ему могло исполниться 43 года.