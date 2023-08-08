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В Тюмени около элитных домов на озере Цимлянском построят новый парк

8 августа 2023, 13:50
Фото: 1MI
Сроки озеленения территории пока не сообщаются.
Сюжет
Тюмень

Территорию у озера Цимлянское благоустроят. Здесь проведут озеленение, построят велосипедные дорожки, памп-трек, площадку для футбола. На эти цели потратят около 13,8 млн рублей. Здесь же появятся дорожки для маунтинбайка. Стоит отметить, что документацию для проекта благоустройства территории разработали ещё в прошлом году, но потом расходы урезали.

«Благоустройство территории общего пользования, расположенной в районе озера Цимлянское в Калининском административном округе города Тюмени», — сообщается на сайте Госзакупки.

Стоит отметить, что дома в этом районе могут стоить около 100 млн рублей. Один из них появился в продаже в апреле этого года. В здании установлена приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования, пожарно-охранная сигнализация. Здесь работает система «Умный Дом». Также имеется спа-центр площадью 200 квадратов, бассейн 13 на 3,5 метров, джакузи, баня, хамам.

На проект парка у озера Цимлянское урезали расходы
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Парк#Александр Мязин#Тюмень
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