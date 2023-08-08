В Тюмени около элитных домов на озере Цимлянском построят новый парк

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Территорию у озера Цимлянское благоустроят. Здесь проведут озеленение, построят велосипедные дорожки, памп-трек, площадку для футбола. На эти цели потратят около 13,8 млн рублей. Здесь же появятся дорожки для маунтинбайка. Стоит отметить, что документацию для проекта благоустройства территории разработали ещё в прошлом году, но потом расходы урезали.
«Благоустройство территории общего пользования, расположенной в районе озера Цимлянское в Калининском административном округе города Тюмени», — сообщается на сайте Госзакупки.
Стоит отметить, что дома в этом районе могут стоить около 100 млн рублей. Один из них появился в продаже в апреле этого года. В здании установлена приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования, пожарно-охранная сигнализация. Здесь работает система «Умный Дом». Также имеется спа-центр площадью 200 квадратов, бассейн 13 на 3,5 метров, джакузи, баня, хамам.