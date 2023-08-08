В Тюмени около элитных домов на озере Цимлянском построят новый парк

Стоит отметить, что дома в этом районе могут стоить около 100 млн рублей. Один из них появился в продаже в апреле этого года. В здании установлена приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования, пожарно-охранная сигнализация. Здесь работает система «Умный Дом». Также имеется спа-центр площадью 200 квадратов, бассейн 13 на 3,5 метров, джакузи, баня, хамам.