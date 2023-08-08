В Тюмени мужчина сбросил знакомого с балкона многоэтажки на Мельникайте

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В областной столице суд вынес приговор в отношении 42-летнего жителя г. Новосибирска.
«В суде установлено, что днем 1 мая 2023 года подсудимый, находясь в квартире одного из домов по ул. Мельникайте г. Тюмени в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим взял последнего за туловище и перекинул через окно балкона, сбросив с высоты седьмого этажа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Обвиняемый получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
2 августа на улице Мельникайте у дома №113 днём из окна выпала девушка, об этом ранее сообщал «Наш город». Вызов поступил в 14:08, после осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2.