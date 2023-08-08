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В Тюмени мужчина сбросил знакомого с балкона многоэтажки на Мельникайте

8 августа 2023, 12:52
Фото: 1MI
Его признали виновным в убийстве.

В областной столице суд вынес приговор в отношении 42-летнего жителя г. Новосибирска.

«В суде установлено, что днем 1 мая 2023 года подсудимый, находясь в квартире одного из домов по ул. Мельникайте г. Тюмени в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим взял последнего за туловище и перекинул через окно балкона, сбросив с высоты седьмого этажа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Обвиняемый получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

2 августа на улице Мельникайте у дома №113 днём из окна выпала девушка, об этом ранее сообщал «Наш город». Вызов поступил в 14:08, после осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные
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