В Тюмени лошадям запретили ходить по мосту Влюбленных

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В областной столице у моста Влюбленных повесили знак запрещающий проход лошадям. Горожане полагают, что он ограничивает работу коневодов, раньше они работали на Цветном бульваре и на площади 400-летия Тюмени.
«Девушек ростом от 180 см, вас на мост не пустят», — пошутил тюменец Антон А.
В прошлом году «Наш город» сообщал, что тюменцы больше не будут кататься на лошадях и пони на Цветном бульваре. Чиновники пояснили, что у предпринимателей-коневодов отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности. За порядком на Цветном бульваре следят сотрудники охранного предприятия, с которым заключен контракт.