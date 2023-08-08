В Тюмени лошадям запретили ходить по мосту Влюбленных

В прошлом году «Наш город» сообщал, что тюменцы больше не будут кататься на лошадях и пони на Цветном бульваре. Чиновники пояснили, что у предпринимателей-коневодов отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности. За порядком на Цветном бульваре следят сотрудники охранного предприятия, с которым заключен контракт.