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В Тюмени лошадям запретили ходить по мосту Влюбленных

8 августа 2023, 14:08
Необычный знак появился в центре города.
Фото: паблик "Типичная Тюмень"

В областной столице у моста Влюбленных повесили знак запрещающий проход лошадям. Горожане полагают, что он ограничивает работу коневодов, раньше они работали на Цветном бульваре и на площади 400-летия Тюмени.

«Девушек ростом от 180 см, вас на мост не пустят», — пошутил тюменец Антон А.

В прошлом году «Наш город» сообщал, что тюменцы больше не будут кататься на лошадях и пони на Цветном бульваре. Чиновники пояснили, что у предпринимателей-коневодов отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности. За порядком на Цветном бульваре следят сотрудники охранного предприятия, с которым заключен контракт.

Тюменцам запретили кататься на лошадях на Цветном бульваре
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Мост
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