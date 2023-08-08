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Posted 8 августа 2023, 10:29

Published 8 августа 2023, 10:29

Modified 8 августа 2023, 10:31

Updated 8 августа 2023, 10:31

В Банке ДОМ. РФ обозначили города с наибольшим спросом на комбинированную ипотеку

8 августа 2023, 10:29
С начала текущего года Банк ДОМ.РФ выдал кредитов по комбинированной ипотеке более чем на 8 млрд рублей. Она сочетает льготные и рыночную программы. Благодаря механизму увеличения предельной суммы по льготной ипотеке жилищные условия улучшились у 700 семей.

Больше всего комбинированных кредитов в текущем году выдано в Москве (3,8 млрд рублей), Краснодаре (750 млн рублей) и Екатеринбурге (450 млн рублей). На четвертом месте города Подмосковья (420 млн рублей), на пятом — Владивосток (350 млн рублей).

В десятку лидеров вошли также Санкт-Петербург (340 млн рублей), Казань (340 млн рублей), Новосибирск (240 млн рублей), Тюмень (около 200 млн рублей) и Ростов-на-Дону (190 млн рублей).

48% сделок были заключены в рамках программы «Льготная ипотека на новостройки». По «Семейной» программе взято 42,5% кредитов, еще 9,5% — по программе для ИТ-специалистов.

«С запуском механизма комбинирования покупатели получили возможность взять в ипотеку более просторное жилье, сохраняя при этом доступные ставки в части предельных сумм госпрограмм. Это подтверждает и наша статистика: в среднем площадь покупаемых с помощью такой схемы квартир составляет 78,5 кв. м, тогда как в сделках со стандартными предельными суммами, без комбинирования, — 59 кв. м», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Напомним, в июне прошлого года Банк ДОМ.РФ нарастил максимальные суммы по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека». Теперь жителям Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей можно взять кредит на сумму до 30 млн рублей. В остальных субъектах РФ предельная сумма — 15 млн. По ИТ-ипотеке лимит увеличен в августе прошлого года — 30 млн рублей для регионов, где проживает более 1 млн человек, и 15 млн рублей для других субъектов РФ.

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