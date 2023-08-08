В Банке ДОМ. РФ обозначили города с наибольшим спросом на комбинированную ипотеку

Напомним, в июне прошлого года Банк ДОМ.РФ нарастил максимальные суммы по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека». Теперь жителям Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей можно взять кредит на сумму до 30 млн рублей. В остальных субъектах РФ предельная сумма — 15 млн. По ИТ-ипотеке лимит увеличен в августе прошлого года — 30 млн рублей для регионов, где проживает более 1 млн человек, и 15 млн рублей для других субъектов РФ.