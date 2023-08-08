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Участвовавший в СВО тюменец добился выдачи ветеранского удостоверения спустя полгода

8 августа 2023, 07:32
Фото: Шамиль Магзгаров
Участвовавший в СВО тюменец добился выдачи ветеранского удостоверения спустя полгода
После публикации «Нашего города» с бойцом наконец связались.
Сюжет
Служба

Осенью прошлого года Шамиль Мазгаров, получивший позывной «Горец» отправила в зону СВО по контракту на 3 месяца. Однако после его возвращения ему изначально отказали в выдаче удостоверения «Ветеран боевых действий». В военкомате мужчине сказали, что не уверены в том, что он проходил службу, так как тюменские военные «только посадили в самолет и дальше, где был не знают». Мужчина обратился в редакцию «Нашего города», чтобы сообщить о разочаровании в отношении региона к добровольцам СВО.

«После публикации мне на следующий день позвонили и сказали, что мне выдадут удостоверение. Причем меня пригласили в Ленинский военкомат, где уже все было готово. Так что я, наконец, документ получил!», — сообщил «Нашему городу» Мазгаров.

Однако выплат от региона мужчина все равно не получит. На запрос редакции в департаменте социального развития Тюменской области сообщили, что мужчина все не сможет получить обещанные 100 тысяч рублей из-за того, что заключал договор с Ростовской областью.

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«Наш город» уже рассказывал о том, что Мазгаров прописан в Тюменской области и призывался в зону СВО из местного военкомата, однако ему не сразу дали подписать контракт.

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#Алиса Вернер#СВО#Контракты#Контрактники#Служба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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