Участвовавший в СВО тюменец добился выдачи ветеранского удостоверения спустя полгода

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Осенью прошлого года Шамиль Мазгаров, получивший позывной «Горец» отправила в зону СВО по контракту на 3 месяца. Однако после его возвращения ему изначально отказали в выдаче удостоверения «Ветеран боевых действий». В военкомате мужчине сказали, что не уверены в том, что он проходил службу, так как тюменские военные «только посадили в самолет и дальше, где был не знают». Мужчина обратился в редакцию «Нашего города», чтобы сообщить о разочаровании в отношении региона к добровольцам СВО.
«После публикации мне на следующий день позвонили и сказали, что мне выдадут удостоверение. Причем меня пригласили в Ленинский военкомат, где уже все было готово. Так что я, наконец, документ получил!», — сообщил «Нашему городу» Мазгаров.
Однако выплат от региона мужчина все равно не получит. На запрос редакции в департаменте социального развития Тюменской области сообщили, что мужчина все не сможет получить обещанные 100 тысяч рублей из-за того, что заключал договор с Ростовской областью.
«Наш город» уже рассказывал о том, что Мазгаров прописан в Тюменской области и призывался в зону СВО из местного военкомата, однако ему не сразу дали подписать контракт.