Участвовавший в СВО тюменец добился выдачи ветеранского удостоверения спустя полгода

Осенью прошлого года Шамиль Мазгаров, получивший позывной «Горец» отправила в зону СВО по контракту на 3 месяца. Однако после его возвращения ему изначально отказали в выдаче удостоверения «Ветеран боевых действий». В военкомате мужчине сказали, что не уверены в том, что он проходил службу, так как тюменские военные «только посадили в самолет и дальше, где был не знают». Мужчина обратился в редакцию «Нашего города», чтобы сообщить о разочаровании в отношении региона к добровольцам СВО.