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Тюменские врачи спасли пенсионерку, которая 28 дней пролежала в коме

8 августа 2023, 06:33
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Она поступила в больницу с ишемическим инсультом.
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Тюмень

Врачи из Тюменской области спасли пенсионерку, пролежавшую 28 дней в коме. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, женщина поступила в областную больницу города Ишима еще в начале лета. Ей диагностировали ишемический инсульт. Состояние пациентки было тяжелым, что вызывало беспокойство врачей.

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28 дней женщина находилась в коме, на аппарате ИВЛ. Только через месяц она смогла самостоятельно дышать благодаря медикаментозному лечению. В ведомстве отметили, что месяц пациентка проходит нейрореабилитацию.

Оказалось, что тренировки, медпрепараты и массажи помогли пенсионерке самостоятельно садиться и есть.

— К началу августа наша пациентка начала присаживаться, пытается кушать самостоятельно, вернулся глотательный рефлекс. Речь пока не восстановилась, но мы надежды не теряем. Она боец, а пациенты с таким желанием жить в итоге возвращаются к полноценной жизни, — рассказала заведующая сосудистым отделением ОБ № 4 Наталия Холмова.
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#Анастасия Ильина#Врачи#Тюмень#Пенсионеры
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