Тюменские врачи спасли пенсионерку, которая 28 дней пролежала в коме

Врачи из Тюменской области спасли пенсионерку, пролежавшую 28 дней в коме. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, женщина поступила в областную больницу города Ишима еще в начале лета. Ей диагностировали ишемический инсульт. Состояние пациентки было тяжелым, что вызывало беспокойство врачей.