Тюменские врачи спасли пенсионерку, которая 28 дней пролежала в коме

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Врачи из Тюменской области спасли пенсионерку, пролежавшую 28 дней в коме. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, женщина поступила в областную больницу города Ишима еще в начале лета. Ей диагностировали ишемический инсульт. Состояние пациентки было тяжелым, что вызывало беспокойство врачей.
28 дней женщина находилась в коме, на аппарате ИВЛ. Только через месяц она смогла самостоятельно дышать благодаря медикаментозному лечению. В ведомстве отметили, что месяц пациентка проходит нейрореабилитацию.
Оказалось, что тренировки, медпрепараты и массажи помогли пенсионерке самостоятельно садиться и есть.
— К началу августа наша пациентка начала присаживаться, пытается кушать самостоятельно, вернулся глотательный рефлекс. Речь пока не восстановилась, но мы надежды не теряем. Она боец, а пациенты с таким желанием жить в итоге возвращаются к полноценной жизни, — рассказала заведующая сосудистым отделением ОБ № 4 Наталия Холмова.