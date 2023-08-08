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Тюменские строители столкнулись с дефицитом кирпича и песка

8 августа 2023, 03:15
Фото: 1MI
Чтобы получить материал, необходимо заказать его заранее и ждать очередь несколько месяцев.

Тюменские строители столкнулись с дефицитом некоторых стройматерилов. Как сообщает издание URA.RU, ссылаясь на местного бизнесмена и владельца строительного магазина, — городским рабочим не хватает песка, стекла, керамоплитки и кирпича.

— Самая большая проблема — нехватка стекла и теплоизоляции. Многие позиции нужно заказывать задолго заранее. Со стеклом и теплоизоляцией может даже дойти до очереди в несколько месяцев, — сообщает предприниматель.
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По словам владельца бизнеса, дефицит сырья может быть связан сразу с несколькими факторами. Одним из таких он назвал увеличения экспорта за границу. Кроме того, он отметил, что санкции, из-за которых нарушаются технологии производства сырья, тоже не лучшим образом сказываются на ситуации.

В Минстрое уверены, что сгладить происходящее поможет импортозамещение.

#Анастасия Ильина#Строительство#Дорожное строительство#Строительство дома#Строительство дорог#Рабочие#Деньги#Бизнес#Строительный бизнес
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