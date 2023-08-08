Тюменские строители столкнулись с дефицитом кирпича и песка

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Тюменские строители столкнулись с дефицитом некоторых стройматерилов. Как сообщает издание URA.RU, ссылаясь на местного бизнесмена и владельца строительного магазина, — городским рабочим не хватает песка, стекла, керамоплитки и кирпича.
— Самая большая проблема — нехватка стекла и теплоизоляции. Многие позиции нужно заказывать задолго заранее. Со стеклом и теплоизоляцией может даже дойти до очереди в несколько месяцев, — сообщает предприниматель.
По словам владельца бизнеса, дефицит сырья может быть связан сразу с несколькими факторами. Одним из таких он назвал увеличения экспорта за границу. Кроме того, он отметил, что санкции, из-за которых нарушаются технологии производства сырья, тоже не лучшим образом сказываются на ситуации.
В Минстрое уверены, что сгладить происходящее поможет импортозамещение.