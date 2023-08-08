Тюменские строители столкнулись с дефицитом кирпича и песка

По словам владельца бизнеса, дефицит сырья может быть связан сразу с несколькими факторами. Одним из таких он назвал увеличения экспорта за границу. Кроме того, он отметил, что санкции, из-за которых нарушаются технологии производства сырья, тоже не лучшим образом сказываются на ситуации.