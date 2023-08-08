Три сигнала, кричащих о необходимости переезда

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Примечательно, что в английской языке слово «дом» разделяют не только значением, но и написанием. Так, «home» — это уютное и спокойное место, где человек чувствует себя максимально хорошо, а «house» — это здание, постройка.
Если ваш home вдруг стал для вас просто house, то есть повод задуматься о переезде. Часто об этом говорят три основных причины.
Когда в семье царит благополучие, но домой возвращаться изо дня в день не особо хочется, то это уже тревожный звоночек. Важно понять, что вызывает нежелание двигаться к давно знакомому дому и открывать дверь в квартиру. Часто причина кроется в неудовлетворенности своим нынешним жильем.
Возможно, вы понимаете, что дома вас ждет тот же вид из окна (обычно, в окно другому жителю), те же соседи, выясняющие отношения за стенкой, и те же споры с управляющей компанией о необходимости капитального ремонта.
«Человеку всегда тяжело длительное время находится в одних и тех же условиях, особенно, если они его уже категорически не удовлетворяют. А потому переезд — это своего рода терапия и способ снять былой груз, избавиться от того, что так портило жизнь и начать все с нового листа», — отмечает психолог Петр Зосимов.
С годами человек меняется и у него появляются новые потребности, которым может не соответствовать старая квартира. Как минимум, в семье могут появится дети, и им нужно больше качественной и комфортной территории для яркого и счастливого детства. В этом случае можно кардинально изменить образ жизни и переехать, например, в таунхаус. Он перевернет ваш привычный уклад жизни и подарит каждому члену семьи свое пространство, куда всегда будет желание вернуться.
В Тюмени отличный вариант таунхауса можно найти в жилом комплексе «Ритмы». В этих домах по 4 комнаты — идеальное соответствие различным сценариям жизни обеспечено. Здесь можно выделить место для библиотеки, кабинета, спортзала, отдельной детской игровой или гостевой комнаты. А обилие функциональных и необычных планировочных решений поможет воплотить в жизнь давние дизайнерские мечты.
Если вы всегда были целеустремленным человеком, а сейчас мотивация на новые свершения куда-то испарилась, то причина также может таиться в неудовлетворенности собственным жильем.
Старые, уже немного обшарпанные стены, угнетают, создают ощущение ловушки, из которой выбраться проблематично. Маленькая кухня, где не развернуться, может сдавливать ваш потенциал, а вид поблекшего и облупившегося фасада многоквартирного дома будто бы назойливо повторяет — «вот здесь твое место».
Из такой обстановки пора срочно выбираться! Ибо так недалеко докатиться до полной апатии и потерять огонь, когда-то горевший. Каждому человеку важно своевременно понять, что он достоин большего, тем более, жилье мечты получить под силу каждому.
Стоит изучить рынок недвижимости и оценить предложения современных застройщиков и тогда, увидев ту самую квартиру в том самом районе, вы вновь ощутите прилив сил. Так, в жилом комплексе «Ритмы» есть несколько форматов жилья на выбор, чтобы оказаться в той обстановке, которая будет окрылять и дарить удовольствие от пребывания. Индивидуальные коттеджи, таунхаусы и квартиры в четырехэтажных домах — здесь каждый найдет свое. Комфортные условия и формат жизни создадут все условия для того, чтобы обрести силы, вернуться в строй и получить энергию для самореализации.
Случается, что домашняя рутина поглощает, лишает сил и мотивации менять что-то в жизни. Мы часто на экране видим счастливых людей, демонстрирующих кулинарные навыки на больших и красивых кухнях или успешных бизнесменов, возвращающихся в просторный зал для отдыха. После такого, осматривая свою квартиру, может вовсе пропасть желание что-то делать.
Готовить на старой кухне, где хотелось бы поставить большой холодильник, но он туда никогда не влезет, значительно труднее; прибираться, постоянно вспоминая, что отсутствие сквозных окон не дает возможности качественно проветрить помещения — так недалеко и вовсе потерять интерес к уходу за квартирой. Может начать казаться, что приборка уже не поможет, а готовка на кухне не в радость, поэтому и от домашней еды тоже можно отказаться. Вот оно, домашнее выгорание.
Решить проблему поможет новое пространство. Большая кухня с террасой вмиг вернет любовь к кулинарии, а увеличенные окна и дополнительные балконы — желание содержать красивую современную квартиру в чистоте.
Кстати, в «Ритмах» квартиры сдаются с полностью готовым и качественным ремонтом, будущие жители могут не сомневаться — чистовой вариант помещения выполнен из безопасных материалов. В такую квартиру точно захочется пригласить гостей и угостить их блюдами, приготовленными на собственной кухне.
Не забывать, что всегда можно изменить свою жизнь к лучшему. У автора жилого комплекса «Ритмы» — застройщика «Партнер» есть, чем вдохновить каждого на переезд и начало новой жизни!
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