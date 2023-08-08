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Сразу три рейса задерживаются в аэропорту Тюмени

8 августа 2023, 10:31
Фото: 1MI
Один из них международный.

В аэропорту областной столицы задерживается прибытие трёх рейсов. Один из них международный, сообщается в онлайн-табло «Рощино».

Задерживается лайнер Боинг 737, рейс № ЮТ 542 из Нового Уренгоя. Он должен был прибыть в «Рощино» ещё в 13:35. Сразу на три часа опаздывает самолёт авиакомпании «Ямал» № 2514, он прибудет в областную столицу в 19:25.

Рейс из Таджикистана прибудет в Тюмень в 16:40, лайнер прибудет к терминалу «Б».

Сегодня утром самолёт рейса №UT 8186 прибыл из Сочи с опозданием почти на 3,5 часа (в 05:00). О причинах задержки не сообщается.

Пятого августа в Тюмени задержали более 10 рейсов самолётов. Утренний туман в Тюмени внес коррективы в расписание тюменского аэропорта.

В Тюмени задержан вылет более 10 авиарейсов из-за тумана
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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