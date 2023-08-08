Сразу три рейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Задерживается лайнер Боинг 737, рейс № ЮТ 542 из Нового Уренгоя. Он должен был прибыть в «Рощино» ещё в 13:35. Сразу на три часа опаздывает самолёт авиакомпании «Ямал» № 2514, он прибудет в областную столицу в 19:25.