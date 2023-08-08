Сразу три рейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В аэропорту областной столицы задерживается прибытие трёх рейсов. Один из них международный, сообщается в онлайн-табло «Рощино».
Задерживается лайнер Боинг 737, рейс № ЮТ 542 из Нового Уренгоя. Он должен был прибыть в «Рощино» ещё в 13:35. Сразу на три часа опаздывает самолёт авиакомпании «Ямал» № 2514, он прибудет в областную столицу в 19:25.
Рейс из Таджикистана прибудет в Тюмень в 16:40, лайнер прибудет к терминалу «Б».
Сегодня утром самолёт рейса №UT 8186 прибыл из Сочи с опозданием почти на 3,5 часа (в 05:00). О причинах задержки не сообщается.
Пятого августа в Тюмени задержали более 10 рейсов самолётов. Утренний туман в Тюмени внес коррективы в расписание тюменского аэропорта.