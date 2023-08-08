School party: тюменцев приглашают на закрытую секс-вечеринку

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на регулярной основе проходят секс-вечеринки. На мероприятиях всегда полный аншлаг. Однако всех желающих туда не приглашают — попасть на такое шоу могут только те, кто в будущем не станет «вредить» остальным участникам.