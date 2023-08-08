School party: тюменцев приглашают на закрытую секс-вечеринку

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Тюменцев приглашают на необычную вечеринку в стиле School party. Мероприятие 18+ состоится в праздничный День знаний, 1 сентября.
В анонсе указано, что на вечеринке School party гостей ждет «много нового и незабываемого», коктейльный бар и фуршет, программа от ведущего, DJ. Главное условие участия в вечеринке — наличие школьной формы. Предполагается, что в вечеринке смогут поучаствовать порядка 50 человек.
Указано, что организационный взнос за участие составляет от 2 тысяч до 6 тысяч рублей. Организаторы необычного мероприятия гарантируют своим гостям конфиденциальность.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на регулярной основе проходят секс-вечеринки. На мероприятиях всегда полный аншлаг. Однако всех желающих туда не приглашают — попасть на такое шоу могут только те, кто в будущем не станет «вредить» остальным участникам.