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School party: тюменцев приглашают на закрытую секс-вечеринку

8 августа 2023, 06:02
Фото: 1MI
Обязательное условие — наличие школьной формы.
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Тюмень

Тюменцев приглашают на необычную вечеринку в стиле School party. Мероприятие 18+ состоится в праздничный День знаний, 1 сентября.

В анонсе указано, что на вечеринке School party гостей ждет «много нового и незабываемого», коктейльный бар и фуршет, программа от ведущего, DJ. Главное условие участия в вечеринке — наличие школьной формы. Предполагается, что в вечеринке смогут поучаствовать порядка 50 человек.

Указано, что организационный взнос за участие составляет от 2 тысяч до 6 тысяч рублей. Организаторы необычного мероприятия гарантируют своим гостям конфиденциальность.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на регулярной основе проходят секс-вечеринки. На мероприятиях всегда полный аншлаг. Однако всех желающих туда не приглашают — попасть на такое шоу могут только те, кто в будущем не станет «вредить» остальным участникам.

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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Вечеринки#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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