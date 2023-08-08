«Росводоканал Тюмень» выводит из эксплуатации старый чугунный водовод в центре города

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
Чугунная труба, прослужившая более полувека, будет выведена из эксплуатации. Жителям района вода начнет поступать по коммуникациям из современных полимеров.
«Старая труба, диаметром 150 мм и протяженностью около 350 метров, исчерпала свой ресурс прочности. Она проложена на большой глубине, рядом с многоквартирными домами и ее ремонт всегда был проблемным. Новый водовод диаметром 315 мм. Современные материалы не подвержены коррозии и имеют гарантийный срок эксплуатации 50 лет. Но если возникнет необходимость в обслуживании трубопровода, добраться до него будет проще, чем до старого», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Одновременно специалисты тюменского водоканала заменят четыре запорных арматуры, что повысит качество и надежность водоснабжения. Во дворе дома 16 по улице Ялуторовской введут в эксплантацию сети водоснабжения, реконструированные по программе комплексного благоустройства дворовых территорий.
Проведение плановых работ потребует временного ограничения ресурса. Жители домов в границах улиц Первомайская, Запольная, Ялуторовская и Достоевского предупреждены об отсутствии водоснабжения с 9 утра 8 августа до 6 утра 9 августа.
«Росводоканал Тюмень» приносит извинения за доставленные неудобства. Наши специалисты приложат все силы, чтобы завершить запланированные работы раньше намеченного срока.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.