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РЭО инвестирует более 500 млн рублей в объект обращения с ТКО на Чукотке

8 августа 2023, 15:02
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) проинформировал о намерении инвестировать больше 500 млн рублей в строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чукотском автономном округе.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в июле 2023 года власти Чукотского автономного округа заключили с инвестором в лице ООО «Концессионная компания „Билибино“ концессионное соглашение, которое предусматривает строительство комплекса по обращению с отходами. Об этом пишет transsibinfo.com.

«Стоимость проекта составит более 585 млн рублей. РЭО может вложить в него до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций РЭО. Сумма составит более 500 млн рублей», — добавил глава РЭО.

По словам замгендиректора РЭО Сергея Королева, мощность комплекса, который будет построен в городе Билибино, составит 3500 тонн в год. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Проектные работы начнутся в ближайшее время.

Напомним, в июне в ходе Петербургского международного экономического форума Чукотский АО и РЭО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с ТКО. Одним из результатов реализации соглашения должно стать строительство в регионе необходимой инфраструктуры.

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