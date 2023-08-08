На севере области - в Тобольске в течение всего дня будет солнечно и тепло. Синоптики обещают повышение температуры до +28. Ясная погода и сухой воздух 35% — вот чего стоит ожидать 8 августа тоболякам. В первую половину дня в город придет северный ветер со скоростью 2,7 м/с. В вечернее время скорость уменьшится до 1,8 м/с.