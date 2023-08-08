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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 8 августа

8 августа 2023, 02:19
Фото: 1MI
В Тюмени будет жарко и пасмурно

В Тюменской области 8 августа будет жарко и облачно

Воздух в этих городах Тюменской области 8 августа будет горячим и сухим.
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Тюмень

В областной столице 8 августа будет жарко. По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха прогреется до +28. Синоптики прогнозируют ясную погоду в вечернее время, однако в течение целого дня будет облачно, но с прояснениями.

Влажность воздуха составит 48% — это практически в два раза ниже вчерашней цифры. Магнитное поле тоже будет спокойным. В дневное время ветер подует с северо-востока со скоростью 2,5 м/с. Вечером его сменит северный ветер со скоростью 2,2 м/с.

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На севере области - в Тобольске в течение всего дня будет солнечно и тепло. Синоптики обещают повышение температуры до +28. Ясная погода и сухой воздух 35% — вот чего стоит ожидать 8 августа тоболякам. В первую половину дня в город придет северный ветер со скоростью 2,7 м/с. В вечернее время скорость уменьшится до 1,8 м/с.

Жителей Ишима тоже ждет понижение влажности воздуха до 35% и жара. Здесь воздух прогреется до +26. Синоптики сообщают, что в городе будет облачно, но с прояснениями. Северный ветер придет в город со скоростью 2 м/с. В вечернее время скорость понизится до 1,8 м/с.

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В Заводоуковске + 28, влажность воздуха опустится до 30%. В течение дня здесь будет облачно, но с прояснениями. Северный ветер подует со скоростью 3,1 м/с. В вечернее время скорость понизится до 2 м/с.

Жители соседнего Ялуторовска ждет аналогичная погода. В городе будет облачно. Температура воздуха поднимется до +28. Влажность воздуху составит 37%. Ветер придет с северо-востока со скоростью 2,6 м/с.

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