«Отдаем реку Казахстану?»: почему тюменские власти решили сдать в аренду участок Туры

На данный момент сложно сказать, что находится под ковром решения о сдаче реки в аренду, многое зависит от того, кто получит этот ценный лот и как решит им распорядится. Однако положительных прогнозов на перспективу такого решения пока мало, специалисты склоняются к тому, что ситуация продолжит усугубляться, ведь знаки о необходимости проведения мер, о которых последние 10 лет кричат экологи, пока будто бы игнорируются. Ведь, как отвечают власти, денег у региона с «лучшим городом земли» — нет.