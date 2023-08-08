«Отдаем реку Казахстану?»: почему тюменские власти решили сдать в аренду участок Туры

Posted 8 августа 2023, 08:12
Published 8 августа 2023, 08:12
Modified 8 августа 2023, 08:14
Updated 8 августа 2023, 08:14
Объявление аукциона на аренду участка Туры сроком в 20 лет шокировало жителей Тюменской области. Сейчас река находится в жутком состоянии, уровень воды сейчас составляет -48 сантиметров над уровнем гидропоста при среднем показателе в 115 сантиметров. На участке реки, который планируется сдавать в аренду, уже запретили судоходство. Экологи высказывают опасения, что решение властей может добить реку окончательно.
В документах лота указано, что на 20 лет будет сдан участок акватории Туры, расположенный на 171,1-170,9 км от устья реки, в границах села Яр в Тюменском муниципальном районе Тюменской области. Также отмечается, что этот объект является источником для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также имеет рыбохозяйственное значение.
«Я должен вам признаться чистосердечно, что это решение меня тоже весьма удивило. Я многократно пытался говорить о том, что требуется все-таки проведение работ по очистке русла реки, коллегия экологов города Тюмени поднимает этот вопрос на протяжении долгого времени, но власть никак не реагирует. У них традиционная отговорка — денег нет», — рассказал «Нашему городу» доктор сельскохозяйственных наук, тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин.
Профессор подчеркивает, что в кругу депутатов и чиновников давно говорят о то, что рекой нужно заняться, однако дальше слов дело пока не идет. О проблемах расчистки Туры еще в июне говорила Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области. Она ссылалась на то, что Тура является разграниченным объектом, ее протяженность 1026 километров, а исток находится в Свердловской области.
«В вопросе очистки реки нужен системный подход. Депутаты говорили о необходимости этих работ, губернатор идею поддержал. Сейчас проводим с губернатором мероприятия по разработке технического задания, потому что для очистки полного объема нужен федеральный проект», — отвечала Теплоухова.
Стоит отметить, что возможностью привлечения федерального бюджета уже воспользовалась Курганская область, которым выделили 100 млн рублей на работы по расчистке русла реки Тобол в районе Омского моста.
Эколог крупной тюменской компании Ирина Гаврина подчеркивает, что на данный момент из реки регион только берет, не давая ничего взамен.
«Санация бассейна Туры необходима давно. Это приведет к восстановлению флоры и фауны водного объекта. Так в Туру может вернуться стерлядь, которая поднималась на нерест в Туру с Тобола еще 50 лет тому назад», — отмечает она.
Сейчас, по мнению Александра Моторина, ситуация с рекой — критическая. Обусловлено это прежде всего природными явлениями, в частности — дефицитом осадков.
«Но мы живем здесь и вода нам нужна, на фоне засухи эта потребность только возрастает. И хочу сказать, что мы живем в интересные времена в интересной стране и нередко принимаются решения от которых приходишь в удивление. Давайте вспомним, как мы передали наши леса на 49 лет в аренду и что мы видим по факту — Боже мой упаси и помилуй! И сейчас уже депутаты, которые принимали это решение чиновники, поддержавшие его, глядя на практику применения, стали задаваться серьезными вопросами, хотя у населения они с самого начала возникали. Так вот и здесь точно также все», — рассуждает Моторин.
Доктор наук также опасается, что жители сел и деревень, прилегающих к участку Туры, который будет сдан в аренду, вовсе потеряют доступ к реке, которая для них сейчас является главным источником воды.
«Когда кто-то получает в свое распоряжение тот или иной природный ресурс в прямом и переносном смысле отгораживается от города — жителям не дают доступа. Я говорю это с большим сожалением, но это имеет место сплошь и рядом. Во многом мы ведем себя просто… Не хочу употреблять нехорошие слова, но вот таким вот образом», — говорит Моторин.
Гидролог Сергей Демченко посмотрел на проблему с другой стороны и отметил, что будущий арендатор может поспособствовать усугублению состояния водного объекта.
«Мы же не знаем, кто получит объект в пользование и какие интересы он будет преследовать. Я допускаю мысль, что действия временного владельца могут пойти совсем не на благо региона», — говорит эксперт.
Стоит упомянуть, что по условиям контракта арендатор должен будет содержать в чистоте береговую полосу, прибрежную защитную полосу, водоохранную зону в границах акватории, акваторию, предоставляемую в пользование.
«Однако в документе не указано, что арендатор, который получит очень выгодный и перспективный объект должен провести углубительные работы, хотя это вполне можно было бы включить в условия договора», — считает Демченко.
Он также подчеркнул, что санация Туры помогла бы решить проблему отсутствия рекреационных зон. Это привело бы к развитию индустрии отдыха и туризма в Тюмени и вдоль всей реки, а также к вероятному уменьшению смертности населения при купании в необорудованных местах.
На данный момент сложно сказать, что находится под ковром решения о сдаче реки в аренду, многое зависит от того, кто получит этот ценный лот и как решит им распорядится. Однако положительных прогнозов на перспективу такого решения пока мало, специалисты склоняются к тому, что ситуация продолжит усугубляться, ведь знаки о необходимости проведения мер, о которых последние 10 лет кричат экологи, пока будто бы игнорируются. Ведь, как отвечают власти, денег у региона с «лучшим городом земли» — нет.