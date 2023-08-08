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«Наперекор морозам»: в Тюменской области начали выращивать местный виноград

8 августа 2023, 10:17
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
В Тюменской области выращивают виноград

В Тюменской области начали выращивать местный виноград

Площадь виноградника составляет 30 гектаров.

В Тюменской области начали выращивать виноград. Первый урожай этого фрукта уже зреет в Заводоуковском районе. Как сообщили в Департаменте АПК Тюменской области, в планах у сотрудников питомника увеличить плантацию винограда до 30 гектаров.

Кроме того, здесь же выращивают и другой плодово-ягодный урожай. Например, малину, жимолость, облепиху. Предприниматели намерены посадить яблони и груши.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что в Тюмени резко поднялась цена на огурцы. В центробанке ситуацию прокомментировали следующим образом: подорожание овощей связано с плохими погодными условиями и индексацией тарифов.

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#Еда#Заводоуковск#Анастасия Ильина
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