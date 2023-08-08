«Наперекор морозам»: в Тюменской области начали выращивать местный виноград

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Тюменской области начали выращивать виноград. Первый урожай этого фрукта уже зреет в Заводоуковском районе. Как сообщили в Департаменте АПК Тюменской области, в планах у сотрудников питомника увеличить плантацию винограда до 30 гектаров.
Кроме того, здесь же выращивают и другой плодово-ягодный урожай. Например, малину, жимолость, облепиху. Предприниматели намерены посадить яблони и груши.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что в Тюмени резко поднялась цена на огурцы. В центробанке ситуацию прокомментировали следующим образом: подорожание овощей связано с плохими погодными условиями и индексацией тарифов.