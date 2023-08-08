«Мозги пропиты»: пьяный тюменец ударил подростка из-за разбросанной рябины

Как мы сообщали, в Тюмени 6 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на детей и бабушку. Сначала он обматерил пожилую женщину. Затем напал на мирно сидящих на лавочке подростков. Происходил конфликт во дворе дома по улице Энергостроителей 2.