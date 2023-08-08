«Мозги пропиты»: пьяный тюменец ударил подростка из-за разбросанной рябины

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как мы сообщали, в Тюмени 6 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на детей и бабушку. Сначала он обматерил пожилую женщину. Затем напал на мирно сидящих на лавочке подростков. Происходил конфликт во дворе дома по улице Энергостроителей 2.
Инцидент попал на видео. Опубликованный в соцсетях ролик вызвал большой резонанс.
Позже стали известны подробности конфликта. Редакции «Нашего города» мама одного из детей сообщила, что мужчина кидался на ребят из-за рябины. Он полагал, что они раскидали её по асфальту.
«Ребёнок сидел на лавочке с девочкой. Игрались и кинули рябину на землю. Это послужило поводом для гнева. Схватил Макса за кофту», — отметила Татьяна Д.
9 августа мужчину вызывают в суд, ему грозит административный штраф. К чести тюменца надо сказать, что протрезвев, он признал свою вину. Извинился и выразил готовность понести наказание.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля молодой человек подрался с друзьями на улице Текстильной, его задержала полиция.