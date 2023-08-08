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«Мозги пропиты»: пьяный тюменец ударил подростка из-за разбросанной рябины

8 августа 2023, 12:37
Фото: 1MI

Пьяный тюменец ударил подростка из-за разбросанной рябины

Протрезвев, мужчина извинился и рассказал подробности инцидента.
Сюжет
Тюмень

Как мы сообщали, в Тюмени 6 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на детей и бабушку. Сначала он обматерил пожилую женщину. Затем напал на мирно сидящих на лавочке подростков. Происходил конфликт во дворе дома по улице Энергостроителей 2.

Инцидент попал на видео. Опубликованный в соцсетях ролик вызвал большой резонанс.

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Позже стали известны подробности конфликта. Редакции «Нашего города» мама одного из детей сообщила, что мужчина кидался на ребят из-за рябины. Он полагал, что они раскидали её по асфальту.

«Ребёнок сидел на лавочке с девочкой. Игрались и кинули рябину на землю. Это послужило поводом для гнева. Схватил Макса за кофту», — отметила Татьяна Д.

9 августа мужчину вызывают в суд, ему грозит административный штраф. К чести тюменца надо сказать, что протрезвев, он признал свою вину. Извинился и выразил готовность понести наказание.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля молодой человек подрался с друзьями на улице Текстильной, его задержала полиция.

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