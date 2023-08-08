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Маленькая девочка скончалась после ДТП в Ишиме

8 августа 2023, 10:11
Фото: 1MI
За её жизнь боролись врачи местной больницы.

Две девочки 6 и 14 лет попали под машину Toyota Camry. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Ишиме.

«Водитель пояснил, что не заметил пешеходов, так как его ослепило солнце. Старшая девочка не пострадала, младшая была доставлена в лечебное учреждение», — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.

Впоследствии 6-летняя девочка от полученных травм скончалась, медики не смогли её спасти. Известно, что автомобилем управлял 25-летний мужчина, все обстоятельства ДТП выясняются.

«Вызов на скорую помощь поступил в 17.21, в 17.24 бригада была на месте. Пациент был доставлен в реанимационное отделение ОБ №4 (Ишим), врачи боролись за жизнь пациента, несмотря на все усилия от полученных тяжелых травм пациент скончался», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.

Ранее «Наш город» отмечал, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где под фуру залетел легковой автомобиль Kia Sorento. За рулем иномарки находился 63-летний мужчина. Вместе с ним в автомобиле ехали 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет, все они погибли.

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли 4 человека
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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