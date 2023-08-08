Маленькая девочка скончалась после ДТП в Ишиме

«Вызов на скорую помощь поступил в 17.21, в 17.24 бригада была на месте. Пациент был доставлен в реанимационное отделение ОБ №4 (Ишим), врачи боролись за жизнь пациента, несмотря на все усилия от полученных тяжелых травм пациент скончался», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.