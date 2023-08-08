«Лечат транссексуалов и геев?»: в Тюмени работает бесплатный кабинет сексолога

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Минздрав РФ обязал регионы России обеспечить больницы кабинетами врача-сексолога. В департаменте здравоохранения «Нашему городу» рассказали, что в Тюменской области такой кабинет уже работает в областной клинической психиатрической больнице. На прием к специалисту пациенте приходят после направления врача-психиатра по определенным показаниям. Мы узнали, что врачи будут делать с теми, котого заподозрят в расстройствах сексуального поведения.
В документа Минздрава указано, что врачом-сексологом назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» по специальности «психиатрия» или «сексология».
К каждому врачу в кабинете будет привязана медицинская сестра и набор оборудования, включающий: ручной массажер для наружного применения, реабилитационный вибратор, вакуумное устройство для восстановления эректильной функции и многое другое.
Помощь специалист оказывает тем, кто столкнулся с психическими расстройствами, связанным с половым развитием и ориентацией, расстройствами половой идентификации и сексуального предпочтения, семейно-сексуальными дисгармониями, сексуальными дисфункциями.
По мнению психиатра Ольги Коневой, к этому специалисту будут направлять, в основном, педофилов и насильников, однако будут и иные частные эпизоды.
«Государственный врач скорее всего будет в основном заниматься случаями, связанными с криминальными историями. Это попытки ли эпизоды изнасилований, домогательств, приставаний к детям. Однако, в свете последних событий, к нему могут направить и тех, кто испытывает проблемы с самоопределением и желает сменить пол», — рассказала «Нашему городу» эксперт.
Стоит указать, что желание сменить пол или стремление внешне соответствовать противоположному полу в МКБ-10, использование которого рекомендует Минздрав, считается психическим расстройством и подразумевает лечение.
На данный момент — да. Однако стоит упомянуть, что МКБ-10, которую ныне рекомендовали сексологам, по мнению многих психиатров, устарела. Вскоре, по плану Всемирной Организации Здравоохранения, все страны должны перейти на МКБ-11, которая вступила в силу с 1 января 2022 года в странах-участниках. Но переходный период также продлён до 2027 года.
Одно из главных различий старого МКБ от нового — категория трансгендерности, в новой версии трансгендерность не рассматривается как психическая болезнь, она считается нормой. Однако сейчас в России запрещена хирургическая смена пола, также как и гормональная терапия для трансгендеров и смена пола в документах. А потому пока неизвестно, как МКБ-11 будет работать в РФ и будет ли.
«К новому стандарту обязательно стоит присмотреться, как минимум, потому что старый принят в 1990 году, ему уже более 34 лет. Очень много оттуда попросту устарело и требует новых решений, чего наше сообщество экспертов очень ждет», — рассказал врач-психиатр тюменского психоневрологического диспансера.
Другой частный психиатр Тюмени отметил, что существуют научная работа, созданная мексиканскими учеными, показывающая, что около половины трансгендеров участвовавших в исследовании начали гормональную терапию без медицинского контроля, подвергая себя серьезному риску для здоровья.
«Это как с запретом абортов. Вы запретите что-то делать легально — начнут делать нелегально. А это всегда связано с рисками летального исхода. Нашей медицинской системе нужна модернизация и новые предложения, а не новые запреты», — считает тюменский психиатр частной практики.
Однако на данный момент, предполагается, что человека, направленного с диагнозом «трансгендерность» будут лечить, в таком случае применяется, как медикаментозная терапия, так и психотерапия. В практике местных врачей случались, как случаи исцеления, когда человек принимал себя в соответствии с полом при рождении, так и эпизоды, когда ничего не помогало изменить отношение пациента к своему телу.
В МКБ-11 есть незначительные изменения категорий сексуальной ориентации, однако существенных изменения в отношении гомосексуалистов нет, ибо МКБ-10 также не признает гомосексуальность заболеванием. Хотя ряд тюменских психиатров и психотерапевтов, пожелавших высказаться анонимно, рассказали, что опасаются действий врачей, которые будут назначены на государственную должность.
«Профессионализм дарован не всем. И если врач будет считать или руководство скажет ему считать гомосексуализм заболеванием, то, я боюсь, что врач может начать террарию, по аналогии с другими отклонениями, например, педофилией. Желание пациента будут подавлять медикаментозно», — опасается один из психотерапевтов.
Стоит отметить, что в России уже действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Однако пока сами отношения на данный момент не запрещены, хотя однополым людям не разрешат вступить в брак.
Большинство экспертов предполагают и надеются, что необходимость создания кабинета врача-сексолога необходимо для того, чтобы эффективнее бороться с преступлениями, связанными с проявлением сексуальных потребностей. Однако сейчас сложно предположить, будет ли в этих кабинетах работать МКБ-11, отрицающий транссексуальность, как болезнь.