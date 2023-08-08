«Лечат транссексуалов и геев?»: в Тюмени работает бесплатный кабинет сексолога

Одно из главных различий старого МКБ от нового — категория трансгендерности, в новой версии трансгендерность не рассматривается как психическая болезнь, она считается нормой. Однако сейчас в России запрещена хирургическая смена пола, также как и гормональная терапия для трансгендеров и смена пола в документах. А потому пока неизвестно, как МКБ-11 будет работать в РФ и будет ли.