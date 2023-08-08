Из Тюмени в Дубай запускают прямые рейсы за 50 тысяч рублей в оба конца

В сентября у авиакомпании Utair появятся прямые рейсы из Тюмени в Дубай. По данным сайта Аviarejs.ru, такая возможность появится у тюменцев уже 1 сентября. Отмечается, что сначала рейсы будут редкими — раз в неделю по пятницам. В октябре планируют увеличить количество, добавив рейс в понедельник.