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Из Тюмени в Дубай запускают прямые рейсы за 50 тысяч рублей в оба конца

8 августа 2023, 09:49
Фото: Антон Засимов / 1MI
Из Тюмени появятся рейсы в Дубай
Улететь в АОЭ можно будет в сентябре.

В сентября у авиакомпании Utair появятся прямые рейсы из Тюмени в Дубай. По данным сайта Аviarejs.ru, такая возможность появится у тюменцев уже 1 сентября. Отмечается, что сначала рейсы будут редкими — раз в неделю по пятницам. В октябре планируют увеличить количество, добавив рейс в понедельник.

Сейчас стоимость билета в оба конца для одного пассажира составляют 49 тысяч рублей. В эту сумму не входит стоимость багажа. Туры в объединенные арабские эмираты в сентябре будут стоить от 145 тысяч за неделю.

Так, тур из Тюмени в ОАЭ с компанией Utair на двоих на неделю обойдется в 142 тысячи рублей. Цена указана на отель 4 звезды. На две недели отель этой же категории на двоих обойдется в 163,6 тысяч рублей.

Отметим, что осенью в Дубай появятся рейсы и из Сургута.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что осенью появятся прямые рейсы в ОАЭ. Они продлятся до конца октября. Кроме того, ожидалось, что к концу лета 2023 года появятся авиасообщения со Шри-Ланкой.

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#Самолет#Самолеты#Билеты#Авиация#Авиакомпании#Авиарейсы#Анастасия Ильина
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