Из Тюмени в Дубай запускают прямые рейсы за 50 тысяч рублей в оба конца

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В сентября у авиакомпании Utair появятся прямые рейсы из Тюмени в Дубай. По данным сайта Аviarejs.ru, такая возможность появится у тюменцев уже 1 сентября. Отмечается, что сначала рейсы будут редкими — раз в неделю по пятницам. В октябре планируют увеличить количество, добавив рейс в понедельник.
Сейчас стоимость билета в оба конца для одного пассажира составляют 49 тысяч рублей. В эту сумму не входит стоимость багажа. Туры в объединенные арабские эмираты в сентябре будут стоить от 145 тысяч за неделю.
Так, тур из Тюмени в ОАЭ с компанией Utair на двоих на неделю обойдется в 142 тысячи рублей. Цена указана на отель 4 звезды. На две недели отель этой же категории на двоих обойдется в 163,6 тысяч рублей.
Отметим, что осенью в Дубай появятся рейсы и из Сургута.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что осенью появятся прямые рейсы в ОАЭ. Они продлятся до конца октября. Кроме того, ожидалось, что к концу лета 2023 года появятся авиасообщения со Шри-Ланкой.