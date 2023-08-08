Итоги дня Тюмени: десятки млн рублей губернатору, оскорбление кавказцев, ограбление

За кадром мужчину пытается успокоить девушка. Однако, уговоры прекратить эфир на стримера не действуют. Молодой человек уже на протяжении четырех лет ведет стримы в приложении «Друг вокруг». Известно, что у него есть супруга и маленькая дочь, которой нет и года.