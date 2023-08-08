Итоги дня Тюмени: десятки млн рублей губернатору, оскорбление кавказцев, ограбление

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Один из тюменских стримеров Вячеслав О. в прямом эфире оскорбил представителей народов Кавказа и Центральной Азии, обозвав их последними словами. Также матерные слова прозвучали в адрес матерей.
За кадром мужчину пытается успокоить девушка. Однако, уговоры прекратить эфир на стримера не действуют. Молодой человек уже на протяжении четырех лет ведет стримы в приложении «Друг вокруг». Известно, что у него есть супруга и маленькая дочь, которой нет и года.
На избирательный счет Александра Мора перевели десятки млн рублей. Региональный избирком опубликовал промежуточные финансовые данные кандидатов на место главы региона. Почти 10 миллионов рублей на счет политика поступили от компании «Мостострой-11», которая принадлежит депутату тюменской думы Николаю Руссу. Такую же сумму пожертвовал ямальский ЯНФП, на избирательную кампанию уже потрачено 35,1 миллионов рублей.
Минздрав РФ обязал регионы России обеспечить больницы кабинетами врача-сексолога. В департаменте здравоохранения сообщили, что такой кабинет уже работает в областной клинической психиатрической больнице. На прием приходят после направления врача-психиатра. В каждом кабинете должна быть медсетра и набор оборудования, включающий: ручной массажер для наружного применения, реабилитационный вибратор, вакуумное устройство для восстановления эректильной функции и многое другое.
Помощь специалист оказывает тем, кто столкнулся с психическими расстройствами. По мнению психиатра Ольги Коневой, к этому специалисту будут направлять, в основном, педофилов и насильников, однако будут и иные частные эпизоды.
В областной столице тюменка инсценировала кражу трёх миллионов рублей, деньги она присвоила. По версии следствия, женщина 1994 года рождения, являясь материально ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам, находящимся в сейфах сети магазинов. В конце июля текущего года оперативники установили и задержали ранее судимых мужчин 1985 и 1988 года рождения. Мужчины сообщили, что тюменка заплатила им по 50 тысяч рублей, они дали признательные показания.