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Итоги дня Тюмени: десятки млн рублей губернатору, оскорбление кавказцев, ограбление

8 августа 2023, 18:54
Фото: 1MI
Дайджест событий 8 августа в Тюменской области.
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Итоги

Тюменец оскорбил кавказцев во время стрима.

Один из тюменских стримеров Вячеслав О. в прямом эфире оскорбил представителей народов Кавказа и Центральной Азии, обозвав их последними словами. Также матерные слова прозвучали в адрес матерей.

За кадром мужчину пытается успокоить девушка. Однако, уговоры прекратить эфир на стримера не действуют. Молодой человек уже на протяжении четырех лет ведет стримы в приложении «Друг вокруг». Известно, что у него есть супруга и маленькая дочь, которой нет и года.

Губернатору Тюменской области Моору пожертвовали 47 млн рублей на предстоящие выборы.

На избирательный счет Александра Мора перевели десятки млн рублей. Региональный избирком опубликовал промежуточные финансовые данные кандидатов на место главы региона. Почти 10 миллионов рублей на счет политика поступили от компании «Мостострой-11», которая принадлежит депутату тюменской думы Николаю Руссу. Такую же сумму пожертвовал ямальский ЯНФП, на избирательную кампанию уже потрачено 35,1 миллионов рублей.

«Лечат транссексуалов и геев?»: в Тюмени работает бесплатный кабинет сексолога.

Минздрав РФ обязал регионы России обеспечить больницы кабинетами врача-сексолога. В департаменте здравоохранения сообщили, что такой кабинет уже работает в областной клинической психиатрической больнице. На прием приходят после направления врача-психиатра. В каждом кабинете должна быть медсетра и набор оборудования, включающий: ручной массажер для наружного применения, реабилитационный вибратор, вакуумное устройство для восстановления эректильной функции и многое другое.

Помощь специалист оказывает тем, кто столкнулся с психическими расстройствами. По мнению психиатра Ольги Коневой, к этому специалисту будут направлять, в основном, педофилов и насильников, однако будут и иные частные эпизоды.

Тюменка инсценировала собственное ограбление, чтобы присвоить 3 млн рублей.

В областной столице тюменка инсценировала кражу трёх миллионов рублей, деньги она присвоила. По версии следствия, женщина 1994 года рождения, являясь материально ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам, находящимся в сейфах сети магазинов. В конце июля текущего года оперативники установили и задержали ранее судимых мужчин 1985 и 1988 года рождения. Мужчины сообщили, что тюменка заплатила им по 50 тысяч рублей, они дали признательные показания.

В Тюмени девушка инсценировала кражу миллионов рублей из сейфа магазина
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Итоги
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