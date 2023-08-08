Инженеры и авиационные механики требуются работодателям Тюменской области

Ещё в 2022 году в Тюменской области было 4 100 безработных. В областном департаменте труда и занятости населения отметили, что показатель напряженности на рынке труда в регионе находится на низком уровне. В данный момент на местных предприятиях открыто более 25 тысяч вакансий, большая часть которых связана со сферой услуг, бизнесом и производством. Авиационный механик, электромонтажник и инженер — это самые востребованные специальности.