Инженеры и авиационные механики требуются работодателям Тюменской области

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
С начала года 24 тысячи жителей Тюменской области нашли работу, об этом сообщает региональная служба занятости.
Ещё в 2022 году в Тюменской области было 4 100 безработных. В областном департаменте труда и занятости населения отметили, что показатель напряженности на рынке труда в регионе находится на низком уровне. В данный момент на местных предприятиях открыто более 25 тысяч вакансий, большая часть которых связана со сферой услуг, бизнесом и производством. Авиационный механик, электромонтажник и инженер — это самые востребованные специальности.
«Наш город» сообщал, что в Тюмени местный ресторан ищет шеф-повара с большим опытом работы. Ему предлагают платить от 200 до 240 тысяч рублей. После испытательного срока к окладу прибавят процент с продаж. Специалист должен будет обслуживать сеть ресторанов восточной и европейской кухни.