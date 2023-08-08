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Инженеры и авиационные механики требуются работодателям Тюменской области

8 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
Общее число безработных составляет 2 500 человек.

С начала года 24 тысячи жителей Тюменской области нашли работу, об этом сообщает региональная служба занятости.

Ещё в 2022 году в Тюменской области было 4 100 безработных. В областном департаменте труда и занятости населения отметили, что показатель напряженности на рынке труда в регионе находится на низком уровне. В данный момент на местных предприятиях открыто более 25 тысяч вакансий, большая часть которых связана со сферой услуг, бизнесом и производством. Авиационный механик, электромонтажник и инженер — это самые востребованные специальности.

«Наш город» сообщал, что в Тюмени местный ресторан ищет шеф-повара с большим опытом работы. Ему предлагают платить от 200 до 240 тысяч рублей. После испытательного срока к окладу прибавят процент с продаж. Специалист должен будет обслуживать сеть ресторанов восточной и европейской кухни.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа#Касается каждого
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