Бизнес-делегация Тюменской области приехала в Турцию для поиска новых партнёров

Posted 8 августа, 12:11
Published 8 августа, 12:11
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Поездка в Турецкую Республику организована с целью поиска потенциальных партнеров и расширения рынков сбыта тюменской продукции. Продлится она с 8 по 10 августа.
В бизнес-миссии участвуют представители компаний пищевой и лесопромышленной отраслей, планирующие начать экспортную деятельность и укрепить свои позиции за рубежом.
За два дня тюменцам предстоит посетить торговое представительство России в Турции, павильон РЭЦ и и Союза лесопромышленников Турции, а также провести многочисленные b2b встречи с представителями турецкого бизнеса и органов власти.
В Инвестагентстве отметили, что бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Стоит отметить, что Тюменская область является надежным партнером для ряда государств. До ввода жёстких санкции в отношении России, регион успешно сотрудничал с Южной Кореей, Китаем, Германией и другими странами.