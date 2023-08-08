Бизнес-делегация Тюменской области приехала в Турцию для поиска новых партнёров

Поездка в Турецкую Республику организована с целью поиска потенциальных партнеров и расширения рынков сбыта тюменской продукции. Продлится она с 8 по 10 августа.



В бизнес-миссии участвуют представители компаний пищевой и лесопромышленной отраслей, планирующие начать экспортную деятельность и укрепить свои позиции за рубежом.