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Posted 8 августа, 12:11

Published 8 августа, 12:11

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Бизнес-делегация Тюменской области приехала в Турцию для поиска новых партнёров

Бизнес-делегация Тюменской области приехала в Турцию для поиска новых партнёров

8 августа 2023, 12:11
Фото: 1MI
В настоящее время с рабочим визитом в Стамбуле находится делегация тюменских предпринимателей. В поездку они отправились за поиском новых деловых партнёров, сообщает Инвестиционное агентство региона.

Поездка в Турецкую Республику организована с целью поиска потенциальных партнеров и расширения рынков сбыта тюменской продукции. Продлится она с 8 по 10 августа.

В бизнес-миссии участвуют представители компаний пищевой и лесопромышленной отраслей, планирующие начать экспортную деятельность и укрепить свои позиции за рубежом.

За два дня тюменцам предстоит посетить торговое представительство России в Турции, павильон РЭЦ и и Союза лесопромышленников Турции, а также провести многочисленные b2b встречи с представителями турецкого бизнеса и органов власти.

В Инвестагентстве отметили, что бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Стоит отметить, что Тюменская область является надежным партнером для ряда государств. До ввода жёстких санкции в отношении России, регион успешно сотрудничал с Южной Кореей, Китаем, Германией и другими странами.

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