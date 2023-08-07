nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Изображение материала

В Тюменской области появится новая вакцина от коронавируса

7 августа 2023, 06:30
Фото: Антон Губанов
В Тюменской области ожидают поставки новой вакцины против коронавирусной инфекции
Прививаться будут тюменцы, входящие в зону риска.

В Тюменской области появится новая вакцина против коронавирусной инфекции. Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, поставки стоит ждать после того, как специалисты обновят препарат с учетом новых штаммов, циркулирующих в мире.

Отмечается, что прививаться будут жители Тюменской области, входящие в группы риска.

Тюменские власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Узнать подробнее

Специалисты уверяют, что в нашем регионе на данный момент ситуация по новой коронавирусной инфекции стабильна. Случаи заболевания отмечаются, но они единичные. Однако в связи с предстоящим сезонным подъемом респираторных вирусных инфекций говорить об однозначных прогнозах, касающихся коронавируса, пока сложно.

Ранее «Nashgorod.ru» сообщал, что в апреле текущего года в городе закончились вакцины против коронавирусной инфекции в связи со вспышкой эпидемии. Такая ситуация распространилась даже на платные медучреждения.

Читайте также:
Тюменские власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавирусаБратья Бе заразились коронавирусом и пропустят часть стартов на этапе Кубка мираВ Тюмени предоставили новые данные по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом
#Анастасия Ильина#Инфекция#Коронавирусная инфекция#Прививки#Вакцинация#Вакцинация от коронавируса в Тюменской области#Касается каждого
Подпишитесь
Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски
Сегодня, 01:00
Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone
Сегодня, 05:29
«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу
Сегодня, 06:46
«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО
Сегодня, 10:36
В тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?
5 августа, 11:38
В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей
Сегодня, 05:46