В Тюменской области появится новая вакцина от коронавируса

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Тюменской области появится новая вакцина против коронавирусной инфекции. Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, поставки стоит ждать после того, как специалисты обновят препарат с учетом новых штаммов, циркулирующих в мире.
Отмечается, что прививаться будут жители Тюменской области, входящие в группы риска.
Специалисты уверяют, что в нашем регионе на данный момент ситуация по новой коронавирусной инфекции стабильна. Случаи заболевания отмечаются, но они единичные. Однако в связи с предстоящим сезонным подъемом респираторных вирусных инфекций говорить об однозначных прогнозах, касающихся коронавируса, пока сложно.
Ранее «Nashgorod.ru» сообщал, что в апреле текущего года в городе закончились вакцины против коронавирусной инфекции в связи со вспышкой эпидемии. Такая ситуация распространилась даже на платные медучреждения.