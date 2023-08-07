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Posted 7 августа 2023, 06:30

Published 7 августа 2023, 06:30

Modified 7 августа 2023, 10:50

Updated 7 августа 2023, 10:50

В Тюменской области ожидают поставки новой вакцины против коронавирусной инфекции

В Тюменской области появится новая вакцина от коронавируса

7 августа 2023, 06:30
Фото: Антон Губанов. В Тюменской области ожидают поставки новой вакцины против коронавирусной инфекции
Сюжет
Касается каждого
Прививаться будут тюменцы, входящие в зону риска.

В Тюменской области появится новая вакцина против коронавирусной инфекции. Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, поставки стоит ждать после того, как специалисты обновят препарат с учетом новых штаммов, циркулирующих в мире.

Отмечается, что прививаться будут жители Тюменской области, входящие в группы риска.

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Специалисты уверяют, что в нашем регионе на данный момент ситуация по новой коронавирусной инфекции стабильна. Случаи заболевания отмечаются, но они единичные. Однако в связи с предстоящим сезонным подъемом респираторных вирусных инфекций говорить об однозначных прогнозах, касающихся коронавируса, пока сложно.

Ранее «Nashgorod.ru» сообщал, что в апреле текущего года в городе закончились вакцины против коронавирусной инфекции в связи со вспышкой эпидемии. Такая ситуация распространилась даже на платные медучреждения.

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