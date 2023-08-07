В Тюменской области появится новая вакцина от коронавируса

Специалисты уверяют, что в нашем регионе на данный момент ситуация по новой коронавирусной инфекции стабильна. Случаи заболевания отмечаются, но они единичные. Однако в связи с предстоящим сезонным подъемом респираторных вирусных инфекций говорить об однозначных прогнозах, касающихся коронавируса, пока сложно.