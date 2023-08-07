В Тюменской области фестиваль казачьей культуры собрал полторы тысячи человек

В деревне Старый Погост Вагайского района, 5 августа, прошёл фестиваль казачьей культуры «Благовест». На мероприятие съехались более полутора тысяч участников из Тюменской, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края, Югры и Ямала, сообщает пресс-служба правительства ТО.

Место для фестиваля было выбрано не случайно — предположительно в Старом Погосте погиб легендарный атаман, первопроходец Сибири, Ермак Тимофеевич. Торжественная часть мероприятия началась с минуты молчания, которой участники почтили память военнослужащих, погибших в ходе СВО. ⁣На открытии гостей и участников фестиваля приветствовали атаман Сибирского казачьего войска Геннадий Привалов, атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Николай Белослудцев, исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин. ⁣«Открывая XXV юбилейный фестиваль казачьей культуры „Благовест“, мы демонстрируем насколько сильны традиции народов России, правдивая историческая основа нас объединяет, делает сильнее. Сегодняшний фестиваль показывает, что количество его участников растет и все больше среди них молодежи», — отметил Роман Владимирович. В целом праздник удался на славу. Казаки продемонстрировали своё мастерство в рубке шашкой, фланкировке, метании ножей и борьбе на опоясках. Самым массовым состязанием стала кила — традиционная русская командная игра в мяч. Также популярным локациями фестиваля стали «Казачьи подворья», где можно было познакомиться с казачьим бытом.