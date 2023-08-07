В Тюменской области фестиваль казачьей культуры собрал полторы тысячи человек

Posted 7 августа, 11:47
Published 7 августа, 11:47
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Место для фестиваля было выбрано не случайно — предположительно в Старом Погосте погиб легендарный атаман, первопроходец Сибири, Ермак Тимофеевич. Торжественная часть мероприятия началась с минуты молчания, которой участники почтили память военнослужащих, погибших в ходе СВО.
На открытии гостей и участников фестиваля приветствовали атаман Сибирского казачьего войска Геннадий Привалов, атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Николай Белослудцев, исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин.
«Открывая XXV юбилейный фестиваль казачьей культуры „Благовест“, мы демонстрируем насколько сильны традиции народов России, правдивая историческая основа нас объединяет, делает сильнее. Сегодняшний фестиваль показывает, что количество его участников растет и все больше среди них молодежи», — отметил Роман Владимирович.
В целом праздник удался на славу. Казаки продемонстрировали своё мастерство в рубке шашкой, фланкировке, метании ножей и борьбе на опоясках. Самым массовым состязанием стала кила — традиционная русская командная игра в мяч.
Также популярным локациями фестиваля стали «Казачьи подворья», где можно было познакомиться с казачьим бытом.