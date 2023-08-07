В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В Тюмени выставили на продажу детский сад за 450 тысяч рублей. Объявление появилось на «Avito». Как сообщил продавец, дошкольное учреждение находится на 1-м этаже в густонаселенном спальном Восточном районе.
Отмечается, что площадь детсада 52 квадратных метра, арендная плата при этом низкая.
— Его площадь 52 квадратных метра. Низкая арендная плата — 22 тысячи рублей в месяц. Помещение разделено на игровую-спальню на 15 мест, кухню, туалет детский и взрослый, — сообщает продавец.
Кроме того, по словам продавца, в учреждении есть все необходимое. От игрушек до постельных принадлежностей. А еще в нем уже работают воспитатель и нянечка-повар.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что к концу июля текущего года в Тюмени увеличилось количество заболевших энтеровирусной инфекцией. Большая часть заболевших — это дети дошкольного возраста. В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию следующим образом, отметив, что в большинстве случаев заболевания связаны с посещением мест массового скопления людей в закрытых помещениях.