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В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей

7 августа 2023, 05:46
Фото: 1MI
Детский сад в Восточном районе выставили на продажу
Учреждение находится в Восточном районе.
Сюжет
Дети

В Тюмени выставили на продажу детский сад за 450 тысяч рублей. Объявление появилось на «Avito». Как сообщил продавец, дошкольное учреждение находится на 1-м этаже в густонаселенном спальном Восточном районе.

Отмечается, что площадь детсада 52 квадратных метра, арендная плата при этом низкая.

— Его площадь 52 квадратных метра. Низкая арендная плата — 22 тысячи рублей в месяц. Помещение разделено на игровую-спальню на 15 мест, кухню, туалет детский и взрослый, — сообщает продавец.
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Кроме того, по словам продавца, в учреждении есть все необходимое. От игрушек до постельных принадлежностей. А еще в нем уже работают воспитатель и нянечка-повар.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что к концу июля текущего года в Тюмени увеличилось количество заболевших энтеровирусной инфекцией. Большая часть заболевших — это дети дошкольного возраста. В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию следующим образом, отметив, что в большинстве случаев заболевания связаны с посещением мест массового скопления людей в закрытых помещениях.

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#Анастасия Ильина#Дети#Школа#Детский сад
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