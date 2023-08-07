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В Тюмени вырастут цены на новостройки, но вторичка подешевеет

7 августа 2023, 11:00
Фото: 1MI
Доступность ипотеки снизится.

Тюменские риелторы прогнозируют резкий рост цен на новые дома и квартиры.

По данным Ура.ру, ожидается снижение доступности ипотеки.

«Повышение ключевой ставки ЦБ ведет за собой повышение ставок по ипотечным кредитам, что в свою очередь делает ипотеку менее доступной и снижает спрос на жилье. Может привести к ужесточению требований к заемщику или даже ограничить размеры займа», — сообщила изданию риелтор Кристина Бронникова.

Ожидается продолжение роста цен на новостройки. При этом на рынке вторичной недвижимости будет стагнация. Спрос на это жилье будет снижаться вместе с ценами.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу за 14,5 миллионов рублей выставили квартиру-студию площадью 36,7 «квадратов». Крохотные апартаменты расположены в самом центре Тюмени клубного дома «Вивальди».

На тюменском рынке аренды сокращается число выставленных квартир
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Продажа недвижимости#Александр Мязин
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