В Тюмени вырастут цены на новостройки, но вторичка подешевеет

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Тюменские риелторы прогнозируют резкий рост цен на новые дома и квартиры.
По данным Ура.ру, ожидается снижение доступности ипотеки.
«Повышение ключевой ставки ЦБ ведет за собой повышение ставок по ипотечным кредитам, что в свою очередь делает ипотеку менее доступной и снижает спрос на жилье. Может привести к ужесточению требований к заемщику или даже ограничить размеры займа», — сообщила изданию риелтор Кристина Бронникова.
Ожидается продолжение роста цен на новостройки. При этом на рынке вторичной недвижимости будет стагнация. Спрос на это жилье будет снижаться вместе с ценами.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу за 14,5 миллионов рублей выставили квартиру-студию площадью 36,7 «квадратов». Крохотные апартаменты расположены в самом центре Тюмени клубного дома «Вивальди».