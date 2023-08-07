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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

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В Тюмени нашли молодую девушку, сбежавшую от родственников к парню

7 августа 2023, 12:04
Фото: 1MI
Она хотела улететь к другу в другой город.

В тюменском аэропорту «Рощино» задержали 16-летнюю девочку. Она жила в гостях у бабушки в Свердловской области, но решила улететь в Казань.

Известно, что 45-летняя жительница Сургута обратилась к тюменским полицейским с просьбой о помощи в розыске своей дочери, 2007 года рождения. В ходе поисковых мероприятий выяснилось, что она приобрела электронный билет на самолет Тюмень — Казань. Её задержали сотрудники Линейного отдела МВД по Тюменской области, об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

Выяснилось, что девочка хотела поехать в Казань к своему 20-летнему другу. На днях девочка сбежала из дома бабушки. Она добралась до Тюмени на поезде «Талица — Тюмень».

Вчера стало известно, что в тюменском лесу потерялись тюмецы 64 и 75 лет. Их удалось найти в течение суток.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Аэропорт Рощино#Александр Мязин
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