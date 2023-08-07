В Тюмени нашли молодую девушку, сбежавшую от родственников к парню

Известно, что 45-летняя жительница Сургута обратилась к тюменским полицейским с просьбой о помощи в розыске своей дочери, 2007 года рождения. В ходе поисковых мероприятий выяснилось, что она приобрела электронный билет на самолет Тюмень — Казань. Её задержали сотрудники Линейного отдела МВД по Тюменской области, об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.