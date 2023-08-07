В Тюмени нашли молодую девушку, сбежавшую от родственников к парню

Posted 7 августа 2023, 12:04
Published 7 августа 2023, 12:04
Modified 7 августа 2023, 12:15
Updated 7 августа 2023, 12:15
В тюменском аэропорту «Рощино» задержали 16-летнюю девочку. Она жила в гостях у бабушки в Свердловской области, но решила улететь в Казань.
Известно, что 45-летняя жительница Сургута обратилась к тюменским полицейским с просьбой о помощи в розыске своей дочери, 2007 года рождения. В ходе поисковых мероприятий выяснилось, что она приобрела электронный билет на самолет Тюмень — Казань. Её задержали сотрудники Линейного отдела МВД региона, об этом «Нашему городу» сообщили в УМВД по Тюменской области.
Выяснилось, что девочка хотела поехать в Казань к своему 20-летнему другу. На днях девочка сбежала из дома бабушки. Она добралась до Тюмени на поезде «Талица — Тюмень».
Вчера стало известно, что в тюменском лесу потерялись тюмецы 64 и 75 лет. Их удалось найти в течение суток.