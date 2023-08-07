nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа 2023, 12:04

Published 7 августа 2023, 12:04

Modified 7 августа 2023, 12:15

Updated 7 августа 2023, 12:15

В Тюмени нашли молодую девушку, сбежавшую от родственников к парню

В Тюмени нашли молодую девушку, сбежавшую от родственников к парню

7 августа 2023, 12:04
Фото: 1MI.
Она хотела улететь к другу в другой город.

В тюменском аэропорту «Рощино» задержали 16-летнюю девочку. Она жила в гостях у бабушки в Свердловской области, но решила улететь в Казань.

Известно, что 45-летняя жительница Сургута обратилась к тюменским полицейским с просьбой о помощи в розыске своей дочери, 2007 года рождения. В ходе поисковых мероприятий выяснилось, что она приобрела электронный билет на самолет Тюмень — Казань. Её задержали сотрудники Линейного отдела МВД региона, об этом «Нашему городу» сообщили в УМВД по Тюменской области.

Выяснилось, что девочка хотела поехать в Казань к своему 20-летнему другу. На днях девочка сбежала из дома бабушки. Она добралась до Тюмени на поезде «Талица — Тюмень».

Вчера стало известно, что в тюменском лесу потерялись тюмецы 64 и 75 лет. Их удалось найти в течение суток.

В Тюменской области в лесу нашли семью старообрядцев с малолетними детьми
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика